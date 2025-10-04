Gessime Yassine

L’OM a vu juste, sa trouvaille cartonne au Maroc

OM04 oct. , 16:30
parEric Bethsy
0
Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Gessime Yassine confirme le potentiel repéré. L’ailier de l’USL Dunkerque continue de briller en Ligue 2 et cartonne au Mondial U20 avec la sélection marocaine.
L’Olympique de Marseille ne s’était pas trompé. Sans passer à l’action sur ce dossier, le pensionnaire du Vélodrome suit attentivement la progression de Gessime Yassine (19 ans). L’ailier de l’USL Dunkerque a apparemment tapé dans l’œil de son compatriote Medhi Benatia qui n’a pas pu manquer ses récentes performances. Après son début de saison remarqué en Ligue 2 (1 but et 3 passes décisives en 7 matchs), le natif de Salon-de-Provence, près de la cité phocéenne, cartonne au Mondial U20.
Avec sa sélection, l’international U20 marocain a frappé fort pour ses débuts dans la compétition au Chili. Gessime Yassine a d’abord contribué à la victoire contre l’Espagne (2-0) avec un but et une passe décisive, avant d’ajouter deux offrandes pour venir à bout du Brésil (2-1). Résultat, le Dunkerquois a été élu homme du match à deux reprises et fait la fierté de son supérieur Demba Ba. « Je ne suis pas surpris, a réagi le président délégué de Dunkerque contacté par L’Equipe. Quand je voyais ses yeux pleins d'émotion à l'évocation de son pays, j'étais convaincu qu'il allait être performant. Il a un tel amour pour son pays ! »

« C'est un joueur différent qui a une agilité technique peu commune avec cette capacité à prendre ses adversaires à contre-pied, a décrit l’ancien attaquant. Il a gardé ses qualités naturelles de football de rue et l'idée, c'est de les amplifier, les mettre en valeur et les intégrer à un cadre collectif. Footballistiquement, il a tout. Il doit s'armer athlétiquement. Il a gardé ses qualités naturelles de football de rue et l'idée, c'est de les amplifier, les mettre en valeur et les intégrer à un cadre collectif. Il a une grande marge de progression. Il n'a pas 20 ans, il a déjà 50 matchs de L2, c'est déjà très solide. » A ce rythme, l’Olympique de Marseille aura de sérieux concurrents sur la piste Gessime Yassine.
0
