L'OM a un plan pour battre Liverpool et Arsenal au mercato

OM09 nov. , 16:30
parNathan Hanini
L’Olympique de Marseille a officialisé une arrivée cette semaine pour se renforcer, celle de Federico Balzaretti. L’Italien de 43 ans vient épauler Medhi Benatia en tant que directeur sportif adjoint. La nouvelle politique de recrutement a été expliquée par la suite par Benatia lui-même.
L’Olympique de Marseille s’est remis la tête à l’endroit ce samedi en Ligue 1 avec une victoire nette contre Brest (3-0). Le club de la cité phocéenne a virtuellement pris la tête du championnat en attendant le match du Paris Saint-Germain ce dimanche soir. Après ce succès, le directeur sportif du club Medhi Benatia s’est exprimé dans la presse pour expliquer l’arrivée de Federico Balzaretti au sein de l’organigramme marseillais. L’ancien joueur du Bayern Munich veut que l’OM renforce son recrutement des jeunes joueurs et concurrence de manière plus régulière les cadors européens sur ce point.

L’OM a un plan pour se renforcer

En zone mixte, Benatia a expliqué que les connaissances de Federico Balzaretti vont permettre à l'OM de se renforcer en matière de recrutement. « Pas que les jeunes, il s’occupait aussi pas mal du mercato à Rome, pareil à l’Udinese. C’est quelqu’un que je connais très bien avec qui j’ai joué à Rome. C’est un super mec, c’est un très grand professionnel. C’est quelqu’un qui connaît le milieu, qui connaît bien le ballon, » explique dans un premier temps l’ancien international marocain qui a côtoyé Federico Balzaretti à la Roma.

Couper l'herbe sous le pied des cadors de Premier League

« Il va me donner un coup de main. Il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato. Mais aussi sur tout ce qui est valorisation de jeunes joueurs. On a envie d’être de plus en plus actif sur ce marché-là. On sait qu’aujourd’hui quand tu veux prendre un top joueur de 19 ou 20 ans, tu es forcément en concurrence avec Liverpool, Arsenal… Donc le joueur ne vient pas forcément. Donc peut-être, il faut chercher un petit peu plus jeune, » conclut-il. L’Olympique de Marseille cherche donc à se développer vers une politique de trading avec l’ambition de renforcer ces jeunes pousses et de penser à long terme. 

Derniers commentaires

OM : Charbonnier enfonce De Zerbi, il s’est trompé de métier

2nd l'an dernier. Cette année , on tient la route pour le moment malgré une hécatombe de blessés et une équipe incomplète en début de saison.... 28 buts plantés en 14 journées... Qu'il vienne prendre sa place, qu'on voit un peu la différence.... On la verra ça c'est certain.....

OM : Charbonnier enfonce De Zerbi, il s’est trompé de métier

c est vrai que LH ne gueule pas sur la touche. J en peux plus. ces gens ont eut une belle carriere, rien a dire, mais qu ils ferment leur gueule à un moment. avant journaliste sportif et presentateur etait un metier. Maintenant t as joué au foot, tu peux etre commentateur.... triste

PSG : Barcola a une mission, éteindre l'OL

Wake up Mr Barcola, wake up and smell the ashes!

Deschamps ennemi de l'OL ? DD répond

mdrr. poo la connerie va loin quand meme !

L'OM a un plan pour battre Liverpool et Arsenal au mercato

La question n'est pas de recruter, mais comment tu recrutes , sur quels critères ? Longoria a tissé une toile intéressante au niveau des clubs régionaux avec les partenariats , ainsi qu'avec des clubs africains. Depuis 2 ans ils ont développé une cellule en Amérique latine. Maintenant il fait un mix en visant de potentiels top joueurs en Europe mais en devenir. Comme on l'a fait en France avec Bakola et Vaz.

