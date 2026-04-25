L'ASSE va monter, sur Beinsports on y croit

La chaîne sportive devrait faire un de ses plus gros scores de l'année en Ligue 2 avec la diffusion du choc ASSE-Troyes, ce samedi (20h). Pour son consultant vedette, les Verts sont bien partis pour monter en Ligue 1.

Robert Malm connaît particulièrement bien la Ligue 2 et l'ancien joueur et désormais consultant de Beinsports retient son souffle avant ce match qui pourrait permettre à Troyes de monter en Ligue 1 en cas de victoire à Saint-Etienne, ou aux Verts de faire un pas de plus vers un retour dans l'élite en cas de succès. Avant ce choc très attendu, Robert Malm est lui convaincu que dans cette bataille, l'ASSE a un avantage conséquent, c'est de jouer dans un stade Geoffroy-Guichard qui sera comble et bouillant comme à ses plus belles heures. S'il ne veut pas effacer l'ESTAC et Le Mans, le consultant de Beinsports prend clairement position dans cette fin de saison assez époustouflante, et en tout cas beaucoup plus serrée qu'on ne pouvait le penser.

L'ASSE a un atout XXL

S'exprimant dans les colonnes du Progrès, Robert Malm précise les raisons de son optimisme pour l'AS Saint-Etienne. « Le Chaudron, c’est le premier atout de l’ASSE, c’est indéniable. On a pu souvent voir cette équipe élevée par son public, c’est tout simplement extraordinaire. Ensuite c’est son bloc équipe, mais pas celui de Bastia. Il faut retrouver celui des semaines précédentes. En Ligue 2, qu’est-ce que ça veut dire le calendrier ? Il se passe tellement de choses… Mais je préfère être dans la position de Saint-Étienne avec cette pression, et ce match contre Troyes. C’est excitant. Philippe n’a même pas besoin de faire de discours samedi », a confié le consultant de Beinsports, qui sera aux premières loges ce samedi pour suivre cette affiche qui va clairement changer le destin des deux clubs de Ligue 2.