L’OM à la fois nul et champion, Di Meco y croit

OM08 nov. , 13:20
parEric Bethsy
Dans une période compliquée pour l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco n’a pas perdu tout espoir. L’ancien Marseillais verrait bien le club phocéen remporter le titre de champion de France au détriment d’un Paris Saint-Germain malchanceux.
Peu encourageante dans son contenu, la victoire à Auxerre (0-1) le week-end dernier n’a pas relancé l’Olympique de Marseille. Le vice-champion de France s’est à nouveau incliné face à l’Atalanta Bergame (0-1) mercredi en Ligue des Champions. Roberto De Zerbi et ses hommes peuvent toujours évoquer les blessures et les polémiques arbitrales. Il n’empêche que l’équipe phocéenne n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues.
Forcément inquiet, Eric Di Meco garde quand même un mince espoir de titre en Ligue 1 grâce à l’hécatombe du Paris Saint-Germain. « Quand tu as un effectif pour être deuxième, que tu as le deuxième budget de France, que tu veux sortir de la phase de ligue en Ligue des Champions, que tu as dans ton effectif des joueurs qui ont joué dans des clubs qui jouaient le titre… Ce sont des joueurs internationaux et qui ont de l'ambition quand ils entrent sur un terrain », a rappelé le consultant de RMC.

Ligue 1

08 novembre 2025 à 17:00
Olympique Marseille
17:00
Brest
« Malgré ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, j'espère que les mecs, quand ils entrent sur un terrain, notamment pour être premiers, c'est pour faire autre chose que ce qu'ils ont fait contre Angers (2-2). Je l'espère, a poursuivi l’ancien Marseillais. Maintenant j'ai des doutes parce qu'ils ne l'ont pas fait contre Angers, ni contre l'Atalanta alors que c'était le tournant de leur Ligue des Champions. J'ai ce doute-là mais je me dis que si Paris continue à avoir des blessés et à être dans le trou, j'espère qu'à un moment donné dans ce vestiaire il y a des mecs qui vont bouger un peu tout le monde en disant que c'est maintenant ou jamais. Mais ce n'est pas parce que tu le dis que ça arrive. » Avant la réception de Brest samedi, l’OM compte seulement deux points de retard sur le leader parisien.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading