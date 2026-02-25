OM : Le Vélodrome se vide, grosse inquiétude à Marseille

Malgré l’évènement, l’Olympique de Marseille peine à remplir le Vélodrome pour le quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse dans une semaine.

L’Olympique de Marseille n’a plus remporté le moindre trophée depuis 14 ans et en ce sens, l’affiche contre Toulouse la semaine prochaine est primordiale. Les hommes d’Habib Beye ont une belle occasion de se hisser en demi-finale de la Coupe de France en affrontant Toulouse en quart de finale. Un match que les coéquipiers de Mason Greenwood doivent aborder le couteau entre les dents pour se rattraper auprès de leurs supporters de ce début d’année 2026 tout simplement cataclysmique.

Le Vélodrome peine à se remplir pour OM-TFC

Depuis plusieurs années, le Vélodrome affiche complet, à l’exception du match contre Strasbourg il y a une semaine. Mais la tendance est malheureusement pour l’OM en train de s’inverser. La preuve, le club phocéen peine à remplir son stade pour le quart de finale contre le TFC le 4 mars prochain. La preuve, l’Olympique de Marseille a annoncé ce mercredi une très grosse promotion avec -40% ainsi que des packs de 4 places à prix réduit « pour vivre cette soirée décisive » comme le publie le club phocéen sur X.

Une très grosse promo à une semaine du match qui inquiète le journaliste Anthony Aubès de BFM Marseille. « Le club lance une promotion sur les places jusqu’à -40%. L’OM a beaucoup de mal à vendre ses billets pour le match de mercredi prochain. Trop cher ou désintérêt des supporters ? » s’interroge-t-il. Une explication réside peut-être dans le fait que le match se disputera en pleine semaine, mercredi soir. Mais cet argument valait aussi pour les affiches de Ligue des Champions et l’OM n’a jamais eu à effectuer de telles promotions pour remplir son stade en C1 cette saison.

« A une semaine de la rencontre c'est déjà bien rempli, rien d'alarmant. Ils veulent être sûrs de faire guichet fermé et espèrent vendre des places avant Lyon qui pourrait être un frein à la vente si défaite il y a » ajoute un internaute, pour qui l’OM anticipe un mauvais résultat face à l’Olympique Lyonnais afin de s’assurer un stade bien rempli contre Toulouse quoi qu’il arrive. En pleine crise de résultats, Frank McCourt se serait certainement bien passé de voir l’affluence et les prix du Vélodrome baisser en ce début d’année 2026.