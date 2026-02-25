Orange Vélodrome ICONSPORT_339026_0029

OM : Le Vélodrome se vide, grosse inquiétude à Marseille

OM25 févr. , 20:30
parCorentin Facy
2
Malgré l’évènement, l’Olympique de Marseille peine à remplir le Vélodrome pour le quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse dans une semaine.
L’Olympique de Marseille n’a plus remporté le moindre trophée depuis 14 ans et en ce sens, l’affiche contre Toulouse la semaine prochaine est primordiale. Les hommes d’Habib Beye ont une belle occasion de se hisser en demi-finale de la Coupe de France en affrontant Toulouse en quart de finale. Un match que les coéquipiers de Mason Greenwood doivent aborder le couteau entre les dents pour se rattraper auprès de leurs supporters de ce début d’année 2026 tout simplement cataclysmique.

Le Vélodrome peine à se remplir pour OM-TFC

Depuis plusieurs années, le Vélodrome affiche complet, à l’exception du match contre Strasbourg il y a une semaine. Mais la tendance est malheureusement pour l’OM en train de s’inverser. La preuve, le club phocéen peine à remplir son stade pour le quart de finale contre le TFC le 4 mars prochain. La preuve, l’Olympique de Marseille a annoncé ce mercredi une très grosse promotion avec -40% ainsi que des packs de 4 places à prix réduit « pour vivre cette soirée décisive » comme le publie le club phocéen sur X.
Une très grosse promo à une semaine du match qui inquiète le journaliste Anthony Aubès de BFM Marseille. « Le club lance une promotion sur les places jusqu’à -40%. L’OM a beaucoup de mal à vendre ses billets pour le match de mercredi prochain. Trop cher ou désintérêt des supporters ? » s’interroge-t-il. Une explication réside peut-être dans le fait que le match se disputera en pleine semaine, mercredi soir. Mais cet argument valait aussi pour les affiches de Ligue des Champions et l’OM n’a jamais eu à effectuer de telles promotions pour remplir son stade en C1 cette saison.

Lire aussi

L'OM et Greenwood, la séparation se préciseL'OM et Greenwood, la séparation se précise
« A une semaine de la rencontre c'est déjà bien rempli, rien d'alarmant. Ils veulent être sûrs de faire guichet fermé et espèrent vendre des places avant Lyon qui pourrait être un frein à la vente si défaite il y a » ajoute un internaute, pour qui l’OM anticipe un mauvais résultat face à l’Olympique Lyonnais afin de s’assurer un stade bien rempli contre Toulouse quoi qu’il arrive. En pleine crise de résultats, Frank McCourt se serait certainement bien passé de voir l’affluence et les prix du Vélodrome baisser en ce début d’année 2026.
2
Articles Recommandés
Vinicius ICONSPORT_360373_0002
Ligue des Champions

LdC : Le Real et Vinicius assurent contre Benfica

ICONSPORT_360351_0260
Ligue des Champions

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

ICONSPORT_360351_0183
Ligue des Champions

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

le plan est lance l om va evincer labrune mccourt 18 398574
OM

L'OM écarte Pauline Gamerre, Pierre Ménès est dégoûté

Fil Info

25 févr. , 23:00
LdC : Le Real et Vinicius assurent contre Benfica
25 févr. , 22:55
LdC : Le PSG passe en se faisant très peur
25 févr. , 22:30
LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG
25 févr. , 22:30
L'OM écarte Pauline Gamerre, Pierre Ménès est dégoûté
25 févr. , 22:00
Chelsea a trouvé mieux qu’Endrick à Strasbourg
25 févr. , 21:51
Akliouche frappe, le PSG en grand danger (vidéo)
25 févr. , 21:30
Le PSG veut encore chiper un joueur du Barça
25 févr. , 21:00
OL : Kluivert est fier d’avoir recalé Lens
25 févr. , 20:44
LdC : Programme TV et résultats des barrages retour

Derniers commentaires

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Tu pues beaucoup trop la rage Mehdi !!! On a largement dominé Monaco, on était la seule équipe de foot ce soir encore une fois. Monaco a marqué miraculeusement sur sa seule occaz et à la fin c'est ce tocard d'Hernandez qui fait un cadeau. Lui il doit cesser de jouer en Ldc ! On devait gagner avant l'expulsion et on l'aurait sûrement fait vu notre domination comme à l'aller où on remonte à 11vs11. Monaco ne mérite rien ce sont juste des bourrins.

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Un match à oublier au plus vite … 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Certainement pas rouge direct mais le second jaune , sur Hakikmi, est bien plus évident que le premier. 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Ouille … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)

Si même Pacho se met à faire des blagues, pfff…… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading