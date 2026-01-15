Locatelli à l’OM, Longoria revient à la charge

ICONSPORT_270298_0005

Titulaire indiscutable à la Juventus Turin, Manuel Locatelli est très courtisé. Galatasaray rêve du capitaine turinois au même titre que l’OM.
L’aventure de Manuel Locatelli à la Juventus Turin n’a pas toujours été simple. L’international italien a alterné le chaud et le froid avec la Vieille Dame mais cette saison, l’ancien joueur de Sassuolo est clairement à son prime. Capitaine des Bianconeri et homme de base de Luciano Spalletti, le milieu de terrain de 28 ans est une valeur sûre à Turin. Son avenir est pourtant évoqué de manière régulière dans la presse, malgré un contrat qui court jusqu’en 2028. Le média turc A Spor nous apprend par exemple que Galatasaray, qui cherche à réaliser un gros coup au milieu de terrain cet hiver, souhaite le faire venir.
Le club turc a essuyé le refus du PSG dans le dossier Fabian Ruiz et a activé son plan B avec Manuel Locatelli. Le club stambouliote a de gros moyens puisqu’il était prêt à investir entre 30 et 40 millions d’euros pour faire venir le milieu de terrain espagnol du Paris Saint-Germain. Une telle offre suffirait à convaincre la Juventus Turin pour Manuel Locatelli, estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt. Le club italien ne roule pas sur l’or et vendra son joueur si une offre intéressante lui parvient, ce dont pourrait aussi profiter… l’Olympique de Marseille.

L'OM et Galatasaray sur Manuel Locatelli

Et pour cause, le média turc ne cite pas seulement Galatasaray parmi les formations intéressées par le milieu défensif d’1m85. L’OM est également un courtisan assumé du joueur aux 34 sélections avec la Squadra Azzurra. Ce n’est pas la première fois que le nom de Manuel Locatelli est associé à Marseille. Il y a quelques semaines, alors que la Juventus insistait pour recruter Pierre-Emile Hojbjerg, un potentiel échange entre les deux joueurs avait été évoqué par la presse italienne, sans que cela ne soit suivi de faits.

Du côté de Roberto De Zerbi, on souhaite conserver l’international danois et cet échange a donc peu de chances de se concrétiser. Ce qui ne veut pas dire que l’OM ne tentera pas sa chance pour recruter Manuel Locatelli en réinvestissant par exemple la somme récupérée de la vente de Robinio Vaz à l’AS Roma pour 25 millions d’euros. Pour rappel, Locatelli et De Zerbi ont travaillé ensemble à Sassuolo, un argument de poids dans les négociations pour Marseille. Et cela même si, à ce stade, convaincre la Juventus de vendre son capitaine relèverait quasiment du miracle.
