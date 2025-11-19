L'Inter prive l'OM d'un transfert fracassant

Les rumeurs se multiplient ces derniers jours autour d’un éventuel retour de Mattéo Guendouzi à l’OM. Un deal qui a toutefois peu de chances de se concrétiser puisque l’Inter Milan est sur les rangs.

L'Inter fonce sur Guendouzi

L’OM s’est renseigné au même titre que Newcastle, Sunderland et Aston Villa. A en croire les informations relayées par FC Inter 1908, un autre poids lourd est sur les rangs et il risque de mettre tout le monde d’accord. Finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, l’Inter est également très chaud dans le dossier Mattéo Guendouzi. Les dirigeants nerazzurri ont vu le joueur à l’oeuvre en Série A ces derniers mois et ils sont convaincus de l’intérêt de le recruter.

Estimé à environ 25 millions d’euros par la Lazio, Mattéo Guendouzi attise donc de plus en plus de convoitises et il y a fort à parier que l’ex-joueur de l’OM fera parler de lui lors des prochaines périodes de mercato. Avec un club de la dimension de l’Inter Milan sur les rangs, les chances de le voir revenir à Marseille sont toutefois assez maigres. Medhi Benatia, qui a déjà prouvé qu’il était capable de tout sur le marché des transferts en attirant des joueurs tels que Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, va devoir ramer s’il veut réussir l’exploit de faire revenir l’international français de 26 ans dans la cité phocéenne.