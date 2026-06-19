Les quatre exigences de Genesio qui font tiquer l’OM

Bruno Genesio attend le feu vert financier et le départ d'Habib Beye pour signer à l'OM. Mais, il ne compte pas se laisser faire par les dirigeants marseillais sur un dossier bien précis.

Tant bien que mal, l’Olympique de Marseille a réussi à passer l’écueil de l’UEFA cette semaine. La crainte d’une exclusion des compétitions européennes était bien réelle, et sans les efforts de Frank McCourt, la sanction aurait pu être encore plus sévère. Finalement, l’OM hérite d’une exclusion des Coupes d’Europe avec un sursis qui peut sauter à tout moment si les comptes ne s’améliorent pas. Dans le même temps, une amende de 10 ME est prononcée, ce qui va encore plus plomber le budget du club devant la DNCG pour la réunion de mardi prochain.

Genesio veut ses quatre adjoints

Mais du côté des dirigeants marseillais, on est tout de même rassuré de voir que la Coupe d’Europe sera bien au rendez-vous la saison prochaine, avec l’Europa League. Vital pour attirer des joueurs, provoquer des rentrées de billetterie et convaincre Bruno Genesio de tenter l’aventure. Néanmoins, pour l’ancien entraîneur de Lille, les signaux négatifs sont nombreux, surtout que l’OM peut encore voir sa masse salariale être encadrée en vue du mercato.

Mais pour le technicien français, attendu pour être le successeur d’un Habib Beye qui ne veut rien lâcher jusqu’au bout, il y a tout de même un dossier sur lequel il est intransigeant. L’ancien entraîneur de Lyon et de Rennes compte bien avoir ses quatre adjoints et ne lâchera pas le morceau. Genesio souhaite avoir un staff qui lui est proche et dont il connait tous les contours, ce qui a parfois été un problème à l’OM. Si les dirigeants olympiens n’étaient pas vraiment chauds pour lui donner autant d’adjoints, ils ont de grandes chances de devoir céder. Surtout que Roberto De Zerbi en avait ramené quasiment 10, ce qui permet de modérer les exigences du « Pep ».

Une preuve que Bruno Genesio sait aussi l’importance d’être bien entouré avant de mettre les pieds à l’OM, et d’avoir des adjoints qui ne sont pas gangrénés par l’environnement parfois houleux autour du club provençal.