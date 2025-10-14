ICONSPORT_271946_0030

Les deux recrutements ratés de l'OM

OM14 oct. , 20:00
parQuentin Mallet
1
Recrutés par l'Olympique de Marseille cet été pour approfondir l'effectif en vue des échéances européennes à venir, Facundo Medina et Angelo Gomes n'apportent pour l'instant pas satisfaction.
En fin de saison dernière, l'Olympique de Marseille parvenait à dégoter son billet pour la prochaine Ligue des champions. Un retour à la saveur particulière qui obligeait alors la direction phocéenne à se démener pour renforcer drastiquement l'effectif de Roberto De Zerbi. Alors que plusieurs joueurs sont partis, comme Adrien Rabiot ou Jonathan Rowe, d'autres ont fait le chemin inverse après avoir été convaincus par le projet présenté. Parmi les joueurs arrivés cet été, on retrouve notamment Angel Gomes et Facundo Medina. Deux joueurs qui connaissaient déjà très bien la Ligue 1 et qui avaient de quoi apporter de belles options à l'entraineur marseillais. Mais après deux premiers mois délicats, les premiers retours ne sont clairement pas bons.
Olympique Marseille

Olympique Marseille

Ligue 1 #2
V
V
V
V
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs7
V
Victoire5
M
Match nul0
D
Défaite2
Buts Marqués15
Buts Encaissés5

Matchs Récents

Tout afficher
04 octobre 2025 à 17:00
Ligue 1
MetzMetz
0
3
Match terminé
Olympique MarseilleOlympique Marseille
30 septembre 2025 à 21:00
Champions League
Olympique MarseilleOlympique Marseille
4
0
Match terminé
AjaxAjax

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
P. Aubameyang
97.

P. Aubameyang

GABGAB Âge 36 Attaquant
Matchs5
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
M. Greenwood
10.

M. Greenwood

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge 24 Attaquant
Matchs7
Buts2
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

L'OM a-t-il recruté deux flops ?

Dans un article paru sur BUT ! Football Club, on retrouve tout un panel de notes attribuées aux 15 joueurs de l'OM qui ont le plus joué depuis le début de la saison. De quoi faire passer la trêve internationale. Et les deux joueurs les moins bien notés sont justement Gomes et Medina. Pour l'offensif britannique, le journaliste indique sobrement qu'« on attend mieux de lui. Recruté à prix zéro, Angel Gomes n’est absolument pas un flop mais on sent qu’il pourrait monter en gamme dans l’élaboration du jeu ». Noté 5/10, il est la pire note de cette liste à égalité avec son coéquipier argentin.
Arrivé en provenance du RC Lens avec l'étiquette de leader défensif, Facundo Medina peine à montrer son véritable niveau. « Les vrais le savent : on n’a pas encore vu le vrai Facundo Medina. Seulement par bribes, la faute à deux vilaines blessures. Cela fait beaucoup pour le juger mais l’Argentin a le mérite d’être omniprésent au quotidien et d’apporter toute son énergie », lit-on, juste après la note de 5/10 qui lui est attribuée. Pour le moment, l'OM ne s'inquiète pas pour ses deux recrues, mais un coup d'accélérateur va devoir être mis pour éviter de les considérer comme des flops du mercato.
1
Derniers commentaires

EdF : Le Mondial sur le banc, Kingsley Coman préfère laisser sa place

Il fait bien il est inutile

OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

Une épaule déboîter c'est rien du tout, il vaut mieux que ça soit une épaule que un genou

Neymar hésite entre deux clubs en Europe

Il y a bien longtemps qu'il est fini quelle tristesse !

Man United déclare la guerre au PSG

Oui, c'est à se demander quel a été le dernier joueur pour qui cela a été le bon choix de signer à Manchester United.

OL : « Un manque de courage », ils dézinguent Paulo Fonseca

PARDON ???? Ne change surtout pas. TU ne dois pas regarder nos matchs ou juste les résumés qu'on te propose. Tu n'es pas tres lucide là. Et j'attends tjrs ma réponse de pkoi je suis ds le clubisme.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading