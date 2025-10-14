Les deux recrutements ratés de l'OM

Recrutés par l'Olympique de Marseille cet été pour approfondir l'effectif en vue des échéances européennes à venir, Facundo Medina et Angelo Gomes n'apportent pour l'instant pas satisfaction.

En fin de saison dernière, l' Olympique de Marseille parvenait à dégoter son billet pour la prochaine Ligue des champions. Un retour à la saveur particulière qui obligeait alors la direction phocéenne à se démener pour renforcer drastiquement l'effectif de Roberto De Zerbi. Alors que plusieurs joueurs sont partis, comme Adrien Rabiot ou Jonathan Rowe, d'autres ont fait le chemin inverse après avoir été convaincus par le projet présenté. Parmi les joueurs arrivés cet été, on retrouve notamment Angel Gomes et Facundo Medina. Deux joueurs qui connaissaient déjà très bien la Ligue 1 et qui avaient de quoi apporter de belles options à l'entraineur marseillais. Mais après deux premiers mois délicats, les premiers retours ne sont clairement pas bons.

L'OM a-t-il recruté deux flops ?

Dans un article paru sur BUT ! Football Club, on retrouve tout un panel de notes attribuées aux 15 joueurs de l'OM qui ont le plus joué depuis le début de la saison. De quoi faire passer la trêve internationale. Et les deux joueurs les moins bien notés sont justement Gomes et Medina. Pour l'offensif britannique, le journaliste indique sobrement qu'« on attend mieux de lui. Recruté à prix zéro, Angel Gomes n’est absolument pas un flop mais on sent qu’il pourrait monter en gamme dans l’élaboration du jeu ». Noté 5/10, il est la pire note de cette liste à égalité avec son coéquipier argentin.

Arrivé en provenance du RC Lens avec l'étiquette de leader défensif, Facundo Medina peine à montrer son véritable niveau. « Les vrais le savent : on n’a pas encore vu le vrai Facundo Medina. Seulement par bribes, la faute à deux vilaines blessures. Cela fait beaucoup pour le juger mais l’Argentin a le mérite d’être omniprésent au quotidien et d’apporter toute son énergie », lit-on, juste après la note de 5/10 qui lui est attribuée. Pour le moment, l'OM ne s'inquiète pas pour ses deux recrues, mais un coup d'accélérateur va devoir être mis pour éviter de les considérer comme des flops du mercato.