« Le plus important... » : L’OM en crise, le nouveau patron intervient

💚💚💚💚💚
Pavard est dans le mou actuellement, plus qu’à redresser la tête et enchaîner une série de la mort qui tue et toujours ce climat anxiogène sera oublié.
Le joueur a dit, je suis bien au PSG, que croyez vous qu’il se passera… il restera au PSG.
Faut evidemment voir ce que fera Safonov ces 2 derniers mois. Je pense qu’il peut tenir la baraque sinon Diogo Costa… Il y a un gardien à ne pas oublier, Lunin du Real !
Championnat et LDC ca rien à voir, en 2005 Liverpool en championnat avait fini que 6 ème, ils ont gagné la LDC
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
Loading
⏱️ 90+6’ | #ASMOM 2️⃣-1️⃣ ⏯️ Fin du match, nos Olympiens s’inclinent à Monaco. 🗓️ Prochaine rencontre : le vendredi 10 avril avec la réception de Metz à l’@orangevelodrome .