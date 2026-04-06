« Le plus important... » : L’OM en crise, le nouveau patron intervient

Discret dans les médias depuis sa nomination au poste de président intérimaire de l’OM, Alban Juster est sorti du silence après la défaite marseillaise sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche en clôture de la 28e journée de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille est de nouveau en zone de turbulence. Les hommes d’Habib Beye viennent d’enchaîner leur deuxième défaite en deux matchs . Après s’être incliné à domicile contre Lille, l’OM a chuté sur le Rocher face à l’AS Monaco (2-1). Une défaite lourde de conséquences au classement puisque les Phocéens ne sont plus sur le podium. Quatrième au soir de cette 28e journée de Ligue 1, Marseille devra impérativement réagir lors des six dernières journées pour accrocher un top 3 essentiel pour les finances du club. Discret depuis sa nomination en tant que président intérimaire pour compenser le départ de Pablo Longoria, Alban Juster est sorti du silence après la défaite à Louis II.

Le jeune président de l’OM se veut positif et espère que l’équipe saura s’appuyer sur ce qu’elle a fait de bien à Monaco pour enclencher une série de victoires dès vendredi face à Metz au Vélodrome. « Je suis très déçu, très frustré du résultat. On a vu une prestation très correcte, très cohérente, probablement l'une des meilleures prestations depuis plusieurs mois » a insisté le président de l’Olympique de Marseille à la sortie de la défaite contre Monaco, avant d’enchaîner.

Alban Juster retient le positif

« Le plus important est de capitaliser sur cette prestation-là, sur le travail fait par Habib (Beye) et son staff au quotidien depuis plusieurs semaines maintenant. Il faut utiliser tout ce qui a été positif dans les six prochains matches pour aller décrocher l'objectif qu'on s'est fixé en début de saison : le podium » a-t-il poursuivi, et de conclure. « Il y a de bonnes choses à garder de ce match. Le résultat nous est défavorable mais rien n'est joué. J'aimerais avoir un mot pour nos supporters qui se sont déplacés en nombre. Ils ont eu quelques difficultés à nous rejoindre. Dès qu'ils ont été là, ils nous ont supportés du début à la fin. Merci à eux pour le soutien » a insisté Alban Juster, qui sait néanmoins que l’OM va rapidement devoir retrouver la victoire pour s’éviter une énorme crise de résultats aux conséquences désastreuses.