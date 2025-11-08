Le groupe de l’OM avec de nombreuses surprises

c'est un dieu au portugal, peut importe ce qu'il dit, il l'aimerons toujours, et considererons qu'il n'a pas completement tort
Mbappé est juste le meilleur joueur Français.
Faut dire aussi que c est un week-end prolongé pas mal de gens sont pas là pour le week-end
Quand une chèvre répond a un âne !
Oui, il est complètement a l'Ouest !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #OMSB29 Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la la réception du Stade Brestois aujourd’hui ⚔️