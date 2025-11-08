ICONSPORT_267377_0123

Le groupe de l’OM avec de nombreuses surprises

OM08 nov. , 10:30
parGuillaume Conte
2
Roberto De Zerbi est encore très loin d’avoir retrouvé son groupe au complet pour le match de ce samedi face à Brest. L’OM a officialisé son effectif pour ce match, et le retour d’Emerson fera du bien. Il y a en revanche des surprises avec les présences de Maupay, longtemps blacklisté, et le retour de Kondogbia, après des semaines d’absence. Garcia et Nadir sont toujours absents. 
2
Derniers commentaires

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

c'est un dieu au portugal, peut importe ce qu'il dit, il l'aimerons toujours, et considererons qu'il n'a pas completement tort

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Mbappé est juste le meilleur joueur Français.

Pas de guichets fermés à OL-PSG, le club prend la parole

Faut dire aussi que c est un week-end prolongé pas mal de gens sont pas là pour le week-end

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Quand une chèvre répond a un âne !

Cristiano Ronaldo crache sur la France et le Portugal, ça vire au clash

Oui, il est complètement a l'Ouest !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

