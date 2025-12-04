Le Bayern offre Sacha Boey à l’OM

Pisté de longue date, Sacha Boey plait beaucoup à Pablo Longoria. L'OM se voit proposer le défenseur du Bayern Munich à un prix très intéressant.

Toujours à la recherche de bonnes affaires pendant le mercato , Pablo Longoria adore aller dénicher des joueurs qui souhaitent se relancer dans leur carrière. Les paris effectués les saisons précédentes sont souvent payants, et les risques sont limités dans ces cas de figure, avec des prêts ou des transferts bas pour l'OM . Une opportunité dans ce style se présente pour le mois de janvier, car le Bayern Munich est en train de faire une très grosse concession pour se séparer de Sacha Boey.

Le latéral français était arrivé pour 35 millions d’euros bonus compris en provenance de Galatasaray. Mais depuis, il n’a pas su totalement s’imposer même si le club bavarois lui donne du temps de jeu cette saison. Un départ pour le mercato est désormais plébiscité. Et selon Bild, les exigences des dirigeants allemands sont très mesurées, puisque la somme de 15 millions d’euros est demandée pour se défaire de l’ancien rennais.

L’OM, qui suit le joueur depuis plus de six mois, pourrait ainsi bondir sur l’occasion pour se renforcer avec un joueur qui connait la Ligue 1 après avoir été formé à Rennes. Il est encore jeune à 25 ans et possède la capacité d’évoluer comme latéral ou comme piston. Avec déjà quelques matchs de Ligue des Champions au compteur, son expérience sera aussi un facture important pour le reste de la saison marseillaise.

Mais Pablo Longoria ne devra pas perdre de temps, car la presse anglaise se fait déjà l’écho de l’intérêt de Crystal Palace pour le latéral français. L’idée d’évoluer en Premier League est intéressante aux yeux de Sacha Boey, même si l’OM aura sa chance si les dirigeants olympiens décident de passer à l’action, sachant que les contacts de longue date auprès de son entourage peuvent aussi compter.