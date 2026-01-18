L’OM arrache 800.000 euros dans ce deal

Disparu de la circulation, Pol Lirola va quitter l'OM par la petite porte, quatre ans après la grosse propagande faite pour le recruter. Marseille ne fait pas la bonne affaire, mais se défait d'un indésirable.

Grosse trouvaille de l’Olympique de Marseille en 2021, Pol Lirola avait été acheté définitivement pour plus de 13 millions d’euros dans la foulée d’un prêt très convaincant. Malheureusement, depuis que le transfert a eu lieu, l’arrière droit espagnol n’a jamais totalement répondu aux attentes, au point de perdre sa place au profit de Valentin Rongier, pourtant milieu de terrain. La suite du parcours à Marseille a été très compliquée pour Lirola, qui a été prêté à Elche puis à Frosinone sans convaincre.

Présent dans le loft avant le début de la saison, il a pris part à trois matchs, pour un total de 31 minutes disputées cette saison. Mais à 31 ans, son calvaire va prendre fin puisqu’un accord a été trouvé pour le céder définitivement à l’Hellas Vérone. L’OM va le libérer des six derniers mois de son contrat, et ne payera rien pour cela affirme de son côté La Provence. C’est ainsi une économie de 800.000 euros qui est réalisée avec son salaire sur les cinq derniers mois et les charges qui vont avec. Pas de quoi bouleverser le budget du club olympien, mais cela fait un joueur inutilisé de moins dans l’effectif, même si l’investissement n’a jamais été rentabilisé.

Sur les deux dernières saisons, Lirola aura disputé 8 bouts de rencontre. Cela permet en tout cas à l’OM de dégonfler quelque peu son effectif. Selon La Provence, d’autres départs de ce type sont espérés, avec notamment Garcia, Maupay, Blanco mais aussi Gomes et Bakola en cas de belle offre éventuellement. Un coup de balai désiré mais qui sera difficile à réaliser, les joueurs en méforme ne faisant pas forcément rêver en cours de saison.