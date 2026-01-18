ICONSPORT_282660_0014

L’OM arrache 800.000 euros dans ce deal

OM18 janv. , 14:30
parGuillaume Conte
1
Disparu de la circulation, Pol Lirola va quitter l'OM par la petite porte, quatre ans après la grosse propagande faite pour le recruter. Marseille ne fait pas la bonne affaire, mais se défait d'un indésirable.
Grosse trouvaille de l’Olympique de Marseille en 2021, Pol Lirola avait été acheté définitivement pour plus de 13 millions d’euros dans la foulée d’un prêt très convaincant. Malheureusement, depuis que le transfert a eu lieu, l’arrière droit espagnol n’a jamais totalement répondu aux attentes, au point de perdre sa place au profit de Valentin Rongier, pourtant milieu de terrain. La suite du parcours à Marseille a été très compliquée pour Lirola, qui a été prêté à Elche puis à Frosinone sans convaincre.
Présent dans le loft avant le début de la saison, il a pris part à trois matchs, pour un total de 31 minutes disputées cette saison. Mais à 31 ans, son calvaire va prendre fin puisqu’un accord a été trouvé pour le céder définitivement à l’Hellas Vérone. L’OM va le libérer des six derniers mois de son contrat, et ne payera rien pour cela affirme de son côté La Provence. C’est ainsi une économie de 800.000 euros qui est réalisée avec son salaire sur les cinq derniers mois et les charges qui vont avec. Pas de quoi bouleverser le budget du club olympien, mais cela fait un joueur inutilisé de moins dans l’effectif, même si l’investissement n’a jamais été rentabilisé.
Sur les deux dernières saisons, Lirola aura disputé 8 bouts de rencontre. Cela permet en tout cas à l’OM de dégonfler quelque peu son effectif. Selon La Provence, d’autres départs de ce type sont espérés, avec notamment Garcia, Maupay, Blanco mais aussi Gomes et Bakola en cas de belle offre éventuellement. Un coup de balai désiré mais qui sera difficile à réaliser, les joueurs en méforme ne faisant pas forcément rêver en cours de saison.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_282118_0008
OL

OL : Mix entre Benzema, Nilmar et Fred, Endrick est validé

ICONSPORT_278257_0881
PSG

PSG : 40 ME pour Kang-in Lee, Campos a tranché

ICONSPORT_282737_0124
Ligue 1

L1 : Strasbourg retrouve le sourire face à Metz

ICONSPORT_275040_0046
OM

Himad Abdelli à l'OM, Angers annule tout !

Fil Info

18 janv. , 17:30
OL : Mix entre Benzema, Nilmar et Fred, Endrick est validé
18 janv. , 17:00
PSG : 40 ME pour Kang-in Lee, Campos a tranché
18 janv. , 16:55
L1 : Strasbourg retrouve le sourire face à Metz
18 janv. , 16:30
Himad Abdelli à l'OM, Angers annule tout !
18 janv. , 16:28
Nantes - Paris FC : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)
18 janv. , 16:26
Rennes - Le Havre : Les compositions (17h15 sur Ligue1+)
18 janv. , 16:00
Rennes : Jacquet à Chelsea, Pinault entre dans la danse
18 janv. , 15:30
OL : 3 idées folles pour régaler Fonseca au mercato
18 janv. , 15:00
Prolongation, rendement, cet autre joueur du PSG qui inquiète

Derniers commentaires

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

J espère que lens vont gagner, ils ont pas la coupe d europe a gérer et ca serait bien qui refont le même coup que Montpellier

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

La meilleure ambiance d europe c'est le vélodrome qui rivalise avec Dortmund, y a autant de décibel , sur la sonorisation le vélodrome a étais bien conçu

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Bientôt Lens marseille on verra bien le résultat entre les nordiste et le ricain milliardaire

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Ambiance...a la 40 ème minute il y a plus un bruit....😬🤨

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Au niveau ambiance non

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22176472327-4
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
181853102135-14
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading