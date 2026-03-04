Beye ICONSPORT_352509_0107

OM : Le podium ou la Coupe de France, McCourt a tranché

OM04 mars , 20:00
parQuentin Mallet
1
Eliminé de la Ligue des champions et quatrième au classement de Ligue 1, l'OM a toutefois encore une chance de remporter la Coupe de France. Une consolation qui vaut largement le détour pour Grégory Sertic.
L'hiver n'est pas encore terminé mais on peut déjà dire que celui de 2026 aura été particulièrement laborieux pour l'Olympique de Marseille. Au passage à la nouvelle année, les Phocéens occupaient la troisième place du classement de Ligue 1, avaient encore toutes leurs chances de se qualifier pour la suite de la Ligue des champions en passant par les barrages, et comptaient encore sur la présence de Roberto De Zerbi.
Mais depuis, tout a changé. L'OM n'est plus en C1, Habib Beye a remplacé le technicien italien et l'OL est repassé devant au classement de Ligue 1, éloignant de fait une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Heureusement, il reste encore la Coupe de France, l'objectif ultra prioritaire, plus que le reste en tout cas, selon Grégory Sertic.

L'OM doit gagner la Coupe de France

« Être sur le podium, c'est capital pour Marseille, je suis tout à fait d'accord. Quand j'ai signé à l'OM, le discours de McCourt dans le vestiaire était : 'mon rêve, c'est de gagner un titre'. Dans les années qui ont suivi ma retraite, l'OM n'a pas toujours été qualifié en Ligue des champions, donc je pense qu'aujourd'hui, ça passe en second plan pour McCourt vu son premier discours. Pour cette ville, pour ces supporters, les joueurs doivent se racheter. La Coupe de France, Marseille le mérite. Les joueurs vont aller la chercher, j'espère. Mais honnêtement, troisième, quatrième, Ligue des champions l'année prochaine, moi je m'en fous. Que Marseille me ramène la Coupe de France cette année, ça, ça me fait rêver », a déclaré l'ancien milieu de terrain de l'OM formé à Bordeaux dans le Late Talk sur Canal+.
Une prise de position que ne partageait pas tout le plateau, les autres consultants rappelant qu'une qualification en Ligue des champions était indispensable pour les finances du club. Entre gloire d'un trophée national et qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes, il faut choisir.
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

