L’Argentine vend la mèche, Medina et l’OM c’est bientôt fini

L’Argentine vend la mèche, Medina et l’OM c’est bientôt fini

OM29 juin , 13:00
parCorentin Facy
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Excellent en ce début de Mondial avec l’Argentine, Facundo Medina pourrait recevoir de très belles offres cet été selon la presse sud-américaine. De quoi faire rêver les dirigeants olympiens d’une grosse vente.
Personne n’est intransférable à l’Olympique de Marseille. La situation financière du club est très critique, ce qui obligent Stéphane Richard et Grégory Lorenzi à envisager le départ de n’importe quel joueur en cas d’offre importante. Les deux hommes, en plus du futur entraîneur Bruno Genesio, ont tout de même identifié trois éléments qu’ils aimeraient conserver dans un monde idéal : Amine Gouiri, Timothy Weah… et Facundo Medina.

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Sauf que pour l’international argentin, un départ n’est clairement pas à exclure. Et pour cause, le média sud-américain Olé affirme qu’un départ du défenseur de l’Olympique de Marseille dans un top club européen est probable au vu du niveau affiché par Facundo Medina en ce début de Coupe du monde 2026 avec l’Argentine.
« Facundo Medina a suscité de l'intérêt et des demandes de renseignements ont été faites de la part de River Plate avant la Coupe du monde, mais ses performances exceptionnelles rendent un transfert pratiquement impossible. S’il continue à jouer comme ça, il ne manquera pas d'intérêt de la part des grands championnats européens » estime le média argentin, convaincu que Facundo Medina sera très courtisé cet été s’il continue sur cette lancée au Mondial.
Reste à voir quel sera le prix fixé par l’Olympique de Marseille, qui a déboursé près de 20 millions d’euros pour le recruter en provenance du RC Lens dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat. Après une première saison plombée par les blessures à l’OM, l’Argentin est apprécié de Bruno Genesio et de Grégory Lorenzi, qui aimeraient le conserver. Reste qu’en cas de proposition comprise entre 25 et 30 millions d’euros, l’état-major olympien, pris à la gorge par une situation financière désastreuse, pourrait craquer.
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Derniers commentaires

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Ca c'est sûr. On n'est pas mieux loti. Voir même moins que vous, car vous avez l'expérience d'une année de contrainte pour vous.

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Dtf, vous comme nous, on a pas le choix, on se doit de faire jouer des joueurs du CF et de tenter des coups à la Moreira etc

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Je compte beaucoup sur Himbert personnellement. Il m'a vraiment impressionné lors de ses entrée en jeu. Curieux de le voir sur une saison complète.

L’Argentine vend la mèche, Medina et l’OM c’est bientôt fini

Vu son mondial, 20M c'est pour 50% des droits.

OL : David à Lyon, la Juventus fait le forcing

Oui pour la partie salaire c'est effectivement trop cher. Sportivement je pense que son jeu peut vous correspondre. Oui Himbert a fait une bonne fin de saison. Il faut qu'il confirme. Ca reste hasardeux mais jouable.

Ol David A Lyon La Juventus Fait Le Forcing

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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2
O. Lyonnais
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3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
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00000000
10
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11
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Le Havre
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