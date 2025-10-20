L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

Après la lourde défaite à Marseille (6-2) samedi, Le Havre a encore du mal à digérer. Le président normand Jean-Michel Roussier assure que les Marseillais ont bénéficié d’un arbitrage favorable.

C’est incontestablement le tournant du match. Alors que Le Havre menait face à l'Olympique de Marseille , son défenseur central Gautier Lloris a été doublement sanctionné pour une main au moment où Pierre-Emerick Aubameyang était en mesure de filer seul au but. A l’aide de la VAR, l’arbitre Bastien Dechepy a accordé un penalty et exclu le Havrais. Les images semblent pourtant montrer que la faute se situait en dehors de la surface. D’où la colère du président normand Jean-Michel Roussier.

« C’est tellement facile de prendre ce genre de décision parce que c’est nous, s’est agacé le patron du HAC dans Paris Normandie. Dans l’autre sens, je ne suis pas sûr qu’il y aurait eu penalty et je suis certain qu’il n’y aurait pas eu carton rouge. La double peine ? Ça n’a pas été supprimé des textes. Après, c’est une question d’appréciation. Pour ce cas, est-ce que Gautier a eu la volonté de smasher le ballon ? Non. Estimer qu’il a voulu annihiler une action, c’est un non-sens. Penalty plus rouge pour une faute qui a lieu en dehors de la surface, ça dépasse l’entendement. On a les images et il n’y a pas de débat. Il n’a même pas les talons sur la ligne. »

Ligue 1 18 octobre 2025 à 21:05 Olympique Marseille Greenwood 35 ' Greenwood 67 ' Greenwood 72 ' Greenwood 76 ' Vaz 88 ' Murillo Bermudez 90 ' 6 2 Match terminé Le Havre Kechta 24 ' Touré 90 ' Chronologie Composition Statistiques But 90 ’ M. Murillo Bermudez Olympique Marseille But 90 ’ A. Touré Le Havre Carton jaune 90 ’ M. Murillo Bermudez Olympique Marseille But 88 ’ R. Vaz Olympique Marseille Voir Les Détails Complets Du Match

Fataliste, Jean-Michel Roussier juge son club régulièrement victime d’erreurs arbitrales. Ce qui n’est sûrement pas un hasard selon lui. « Mais que peut-on faire ? Selon que vous serez puissant ou misérable. C’est La Fontaine, c’est une fable, tout simplement. Pourquoi donne-t-on autant d’argent pour la VAR ? Et à quoi elle sert ? On va donc en remettre une couche à la direction de l’arbitrage. Mais on va encore parler dans le vide. Parce qu’avec nous, il n’y a jamais de doute », a regretté le dirigeant de l’actuel barragiste de Ligue 1.