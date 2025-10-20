L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

Oui il a d'abord prit un jaune, après visionnage, l'arbitre a considéré qu'il y avait eu annihilation d'une occasion de but manifeste et transformé le jaune en rouge
Et le plus grave c'est qu'il n'y a pas de ballon...
Quand Longoria le dit, c'est suite à une succession assez importante de situations incompréhensibles. Pas juste après deux ou trois décisions contraires. Mais je suis d'accord pour dire que vue sa position, il n'avait pas à dire ça.
les images ont ete montrées 100X pendant le match. y a peno c est clair. si tu prends les images d hier de l autre guignol. avec le ballon meme pas encore sur la main et la ligne prise de biais. effectivement..... mais les images ont parlé
Non sur les images avant ligne, la main ne touche pas encore le ballon. Le ballon longe le bras. Donc il est facile de faire un arrêt sur l'image ici. Quand on regarde les divers angles, on voit que le ballon touche la main plus tard et sur la ligne des 6 mètres. Puis c'est carrément une tentative volontaire d'arrêter le ballon
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Il accroche Aubameyang avec la jambe gauche Il fait main Il annihile une occasion nette de but 3 raisons pour donner rouge Où est le débat ?