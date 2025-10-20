Jean-Michel Roussier

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

OM20 oct. , 16:00
parEric Bethsy
31
Après la lourde défaite à Marseille (6-2) samedi, Le Havre a encore du mal à digérer. Le président normand Jean-Michel Roussier assure que les Marseillais ont bénéficié d’un arbitrage favorable.
C’est incontestablement le tournant du match. Alors que Le Havre menait face à l'Olympique de Marseille, son défenseur central Gautier Lloris a été doublement sanctionné pour une main au moment où Pierre-Emerick Aubameyang était en mesure de filer seul au but. A l’aide de la VAR, l’arbitre Bastien Dechepy a accordé un penalty et exclu le Havrais. Les images semblent pourtant montrer que la faute se situait en dehors de la surface. D’où la colère du président normand Jean-Michel Roussier.
« C’est tellement facile de prendre ce genre de décision parce que c’est nous, s’est agacé le patron du HAC dans Paris Normandie. Dans l’autre sens, je ne suis pas sûr qu’il y aurait eu penalty et je suis certain qu’il n’y aurait pas eu carton rouge. La double peine ? Ça n’a pas été supprimé des textes. Après, c’est une question d’appréciation. Pour ce cas, est-ce que Gautier a eu la volonté de smasher le ballon ? Non. Estimer qu’il a voulu annihiler une action, c’est un non-sens. Penalty plus rouge pour une faute qui a lieu en dehors de la surface, ça dépasse l’entendement. On a les images et il n’y a pas de débat. Il n’a même pas les talons sur la ligne. »

Ligue 1

18 octobre 2025 à 21:05
Olympique Marseille
Greenwood35'Greenwood67'Greenwood72'Greenwood76'Vaz88'Murillo Bermudez90'
6
2
Match terminé
Le Havre
Kechta24'Touré90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
But
90
A. Touré
Le HavreLe Havre
Carton jaune
90
M. Murillo Bermudez
Olympique MarseilleOlympique Marseille
But
88
R. Vaz
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
Fataliste, Jean-Michel Roussier juge son club régulièrement victime d’erreurs arbitrales. Ce qui n’est sûrement pas un hasard selon lui. « Mais que peut-on faire ? Selon que vous serez puissant ou misérable. C’est La Fontaine, c’est une fable, tout simplement. Pourquoi donne-t-on autant d’argent pour la VAR ? Et à quoi elle sert ? On va donc en remettre une couche à la direction de l’arbitrage. Mais on va encore parler dans le vide. Parce qu’avec nous, il n’y a jamais de doute », a regretté le dirigeant de l’actuel barragiste de Ligue 1.
31
Derniers commentaires

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

Oui il a d'abord prit un jaune, après visionnage, l'arbitre a considéré qu'il y avait eu annihilation d'une occasion de but manifeste et transformé le jaune en rouge

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

Et le plus grave c'est qu'il n'y a pas de ballon...

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

Quand Longoria le dit, c'est suite à une succession assez importante de situations incompréhensibles. Pas juste après deux ou trois décisions contraires. Mais je suis d'accord pour dire que vue sa position, il n'avait pas à dire ça.

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

les images ont ete montrées 100X pendant le match. y a peno c est clair. si tu prends les images d hier de l autre guignol. avec le ballon meme pas encore sur la main et la ligne prise de biais. effectivement..... mais les images ont parlé

L’arbitrage pro-OM, « ça dépasse l’entendement »

Non sur les images avant ligne, la main ne touche pas encore le ballon. Le ballon longe le bras. Donc il est facile de faire un arrêt sur l'image ici. Quand on regarde les divers angles, on voit que le ballon touche la main plus tard et sur la ligne des 6 mètres. Puis c'est carrément une tentative volontaire d'arrêter le ballon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

