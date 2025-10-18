L'anti-Greenwood joue à l'OM, De Zerbi vit un rêve

L'OM a misé gros l'été dernier sur Igor Paixao. Malgré ses débuts timides, le Brésilien s'impose peu à peu dans la formation entrainée par Roberto De Zerbi.

L' Olympique de Marseille a investi 35 millions d'euros sur Igor Paixao l'été dernier lors du marché des transferts. Une somme assez énorme que les Phocéens comptent bien rentabiliser. La pression est forte sur l'ailier brésilien. Forcément, Paixao a eu un peu de mal à s'adapter à son nouveau club. Mais il monte en puissance depuis quelques semaines. Plus décisif et travailleur, le natif de Macapá compte bien saisir sa chance sur la Canebière. D'autant qu'il a des arguments à faire valoir auprès de son entraineur, Roberto De Zerbi. Ce n'est pas Florent Germain qui dira le contraire.

Paixao, l'OM est convaincu

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet indiqué concernant l'ancien joueur du Feyenoord : « Il est identifié comme un joueur rapide et puissant. Il fallait équilibrer une attaque trop dépendante de Greenwood. Il tente de loin. Il veut tirer les coups francs, ça le démange. La frappe de loin, on sent qu'elle est puissante. L'OM est conscient que ce n'est pas un ailier mode Neymar. Il ne va pas dribbler mais il a du feu dans les jambes. C'est un gros travailleur. La saison passée, il y avait des problèmes avec Luis Henrique et Greenwood. Lui a du volume et une grande générosité. Et ça plait à l'OM ».

I. Barbosa da Paixão Brésil • Âge 25 • Attaquant Champions League Matchs 2 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L'OM, pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions cette saison, sait que l'état d'esprit de ses joueurs devra être irréprochable. Par le passé, le manque d'investissement de certains a coûté très cher aux Phocéens. Roberto De Zerbi, en recrutant un joueur comme Igor Paixao, a voulu envoyer un message clair à ses joueurs phares. Personne n'a sa place acquise et seul le mérite jouera pour évoluer dans sa formation.