L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

OM20 janv. , 18:40
parGuillaume Conte
L'OM a décidé d'aller chercher un remplaçant d'Arsenal pour compléter son attaque. Un jeune très prometteur, que les Gunners veulent voir jouer, sinon Marseille devra payer.
L’Olympique de Marseille a décidé de passer la vitesse supérieure pour son mercato hivernal. Parmi les arrivants, se trouve Ethan Nwaneri, prometteur attaquant d’Arsenal qui n’a pas de temps de jeu cette saison. A 18 ans, il n’a pris part qu’à 12 matchs, soit très loin de son rythme de la saison dernière où il s’était mis en évidence à 37 reprises. Rester sur le banc est un gâchis aux yeux des Gunners comme du joueur, et l’OM en a profité.

Si Nwaneri ne joue pas, le prix grimpe

Un accord a été trouvé pour un prêt sans option d’achat, car le natif de Londres est une promesse sur laquelle Arsenal compte pour l’avenir. Marseille compte donc en profiter pour compléter sa ligne d’attaque, mais ce sera certainement plus qu’un simple joker. En effet, les deux clubs ont trouvé un accord pour le prêt, et il y aura des pénalités financières pour l’OM si Nwaneri ne joue pas beaucoup. Si cela peut paraitre logique vu la jeunesse du joueur, cela reste un deal très rare dans le football actuel.
Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins dévoile ainsi les contours de ce prêt payant d’1,5 million d’euros. Ce montant peut grimper, voire doubler, si jamais l’OM ne le fait pas jouer un certain nombre de matchs. Les ultimes détails sur le nombre de matchs, ou les minutes jouées, seront peut-être dévoilées plus tard, mais Arsenal tient à ce que son espoir offensif joue pendant cette demi-saison. Avec la Coupe de France, la Ligue des Champions et la Ligue 1, Nwaneri aura les moyens de se mettre en évidence s’il en a le niveau. Ses prestations de la saison dernière, avec 9 buts et 2 passes décisives, laissent à penser qu’il en est capable.
E. Nwaneri

E. Nwaneri

EnglandAngleterre Âge 18 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
