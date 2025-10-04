LA FIFA la libère, elle arrive pour sauver l'OM

Quand tu m auras montré a chaque match un attaquant qui se fait stopper illégalement par le dernier défenseur sans sanction Tu m expliqueras le rouge a Benatia et aussi le 2-ème jaune a Cornelius pour son expulsion des 8 secondes avec un attaquant adverse qui est a moins de 9 mètres 15 Le règlement doit être le même pour tout le monde ok surtout quand c est flagrant et sans interprétation
Mais je parle d'une façon plus globale sur les soucis de VAR et/ou d'arbitre. Tous les WE on voit des trucs de malade comme le match de l'OL contre Lille ou 2 joueurs (dont Fofana) ne doivent pas finir le match mais à les écouter, il n'y a rien voire même ca glisse comme contre Rennes avec notre super arbitre française qui nous sort cette phrase lunaire alors que le joueur peut se faire péter le tibia en 2.
Montre moi a tous les matchs ou l attaquant qui part au but est stoppé illégalement par le dernier défenseur sans même une faute ni rouge ok ? A Lyon CJ Riley est exclu et personne dit le contraire non ?
Mais les erreurs de la VAR et/ou des arbitres, il y en a à TOUS les matchs ou quasi et pas que pour ton OM et pas que lorsque c'est Turpin. Alors STOP la théorie du complot.
NON puisque la faute est flagrante et que la VAR doit intervenir Même un aveugle la voit la faute donc oui c est toujours pareil et je ne m excuserai jamais de ca
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
🚨 𝗖𝗢𝗥𝗜𝗡𝗡𝗘 𝗗𝗜𝗔𝗖𝗥𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗗𝗨𝗘 𝗟𝗨𝗡𝗗𝗜 𝗔̀ 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘. ✅ L’ex-sélectionneure des Bleues devrait s’engager avec l’OM féminin jusqu’en 2027. ✍️ 🔜 (via @laprovence)