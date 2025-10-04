LA FIFA la libère, elle arrive pour sauver l'OM

Avec un début de saison difficile, l’Olympique de Marseille a dû imposer des choix. Avant-dernière d'Arkema Première Ligue, les Olympiennes vont changer de coach. Corinne Diacre débarque après avoir été libérée par la FIFA. La date de son arrivée se rapproche.

L’été du côté de Marseille a été hyperactif à tous les étages du club. Si chez les hommes, l’affaire Adrien Rabiot a secoué le vestiaire de Roberto de Zerbi à la fin de l’été, chez les femmes, le calme n’était pas non plus le bienvenu. À dix jours de l’ouverture de la saison, Frédéric Gonçalves a été mis à pied par sa direction. L'entraîneur de l’équipe féminine de l’OM a été remercié quelques semaines plus tard. Après trois journées, la formation de la cité phocéenne végète à l'avant-dernière place d’Arkema Première Ligue. Ce samedi à 17h, l’ OM se déplace à Saint-Etienne dans un match capital. Dans le Forez les deux formations vont tenter d’inscrire les premiers points de leur saison. Juste après, le club du sud de la France va accueillir sa nouvelle entraîneuse.

Corinne Diacre arrive la semaine prochaine

La Provence dévoile que Corinne Diacre va prendre la tête de l’Olympique de Marseille, ce lundi, dès qu'elle posera le pied en France. L’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France a été libérée par la FIFA récemment. Initialement, elle s’occupait d’un groupe d'études techniques pour la FIFA lors du mondial U20 au Chili. L’OM espérait qu’elle puisse diriger la rencontre de ce samedi précise le journal local. Le staff de la nouvelle entraîneuse de l’OM n’est pas encore construit. Des précisions arriveront dans la semaine. De son côté, la formation olympienne va devoir s’imposer pour permettre à sa nouvelle entraîneuse de débuter sur une note positive. Le contrat de l'ancienne sélectionneuse va s'étendre jusqu'en 2027 selon la Provence.