Il a fait pleurer le PSG, Chelsea et Liverpool le veulent

Le PSG s'est incliné face à Monaco vendredi en Ligue 1. Lamine Camara aura une nouvelle fois impressionné avec le club du Rocher.

Le Paris Saint-Germain a été surpris par Monaco en Ligue 1. Les hommes de Filipe Luis sont en feu en ce début de saison et auront tendu le piège parfait aux champions d'Europe. Alors que l'entraîneur brésilien de Monaco pensait perdre Lamine Camara, notamment pisté par Chelsea, à la fin du mercato estival, le milieu de terrain est finalement resté sur le Rocher. Et quelle chance pour l'AS Monaco. Au Parc des Princes, l'international sénégalais aura une nouvelle fois fait le show. Forcément, ses prestations ne passent pas inaperçues et plusieurs clubs sont déjà à l'affût pour tenter de le récupérer dans les prochains mois.

Camara, la Premier League est à ses pieds

Selon les dernières informations de TeamTalk, Liverpool est un candidat très sérieux pour accueillir Lamine Camara. Mais deux autres clubs anglais semblent avoir accéléré le mouvement : Arsenal et Manchester City. Des scouts des deux formations étaient même présents dans les tribunes du Parc des Princes afin de superviser Camara face au Paris Saint-Germain. Il ne serait donc pas étonnant que l'un de ces clubs décide de passer à l'action dès le prochain mercato hivernal. Dans ce contexte, le joueur de 22 ans devra continuer à avancer avec l'AS Monaco et poursuivre sa progression au plus haut niveau.

Lamine Camara ne manquera pas de rendez-vous importants à disputer pour continuer à se développer et confirmer les belles promesses affichées depuis son arrivée à Monaco. Les dirigeants monégasques comptent profiter de son talent aussi longtemps que possible, même si la menace venue d'Angleterre se fait de plus en plus pressante.

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'AS Monaco aura d'ailleurs un autre déplacement difficile à gérer à Strasbourg. Les Alsaciens sont en grande forme et viennent d'atomiser Troyes sur le score de 6 buts à 2.