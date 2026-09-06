PL : Havretz crucifie Chelsea

Je sais lire. Record de vente du club, ok, mais tu as rajouté "et de Ligue 1". D'où la précision : de Ligue 1 vers l'étranger.
L'OL a pris quelque chose pour B Guimares ?
Ce sera l'épouvantail de la saison: 4 matchs, 4 victoires, 17 buts marqués, 2 encaissé...
Tu sais lire ou c’est comment ? Record du vente du club 🔵🔴
Ok mon kassos
|Équipe
|Pts
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|N
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La feinte magique d'Havertz 😮💨 C'est presque une passe décisive de l'Allemand pour Ødegaard qui donne l'avantage à Arsenal face à Chelsea sur CANAL+ 📺 #ARSCHE | #PremierLeague