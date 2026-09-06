PL : Havretz crucifie Chelsea





Comme tout bon ancien joueur d’un club, Kaï Havertz a permis à Arsenal de remonter le score et de s’imposer 2-1 face à Chelsea, dans le choc de Premier League. Les Gunners, menés 1-0 sur un but de Rogers, ont égalisé par l’attaquant allemand, avant que ce dernier ne s’efface pour tromper la défense des Blues et permettre à Odegaard de marquer le but vainqueur (2-1). Arsenal rejoint Manchester City en tête de la Premier League, tandis que Chelsea reste 4e.