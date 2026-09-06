PL : De Zerbi commence à perdre ses nerfs

Roberto De Zerbi n'y arrive pas avec Tottenham en ce début de saison. Et l'ancien entraîneur de l'OM commence à perdre patience.

Tottenham a réalisé un mercato estival XXL et n'a pas regardé à la dépense. L'idée était clairement de repartir sur de nouvelles bases après une saison catastrophique qui aurait pu mener les Spurs en Championship. Heureusement pour le club, ce scénario a été évité. Roberto De Zerbi, qui a pris l'équipe en cours de route, a ainsi pu bénéficier d'un mercato XXL. Andrew Robertson, Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke, Martin Dúbravka, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Sávio, Omar Marmoush, Mykhailo Mudryk ou encore Tosin Adarabioyo ont signé. Mais après trois journées de Premier League, Tottenham n'a toujours pas remporté le moindre match. De quoi agacer Roberto De Zerbi.

De Zerbi, l'agacement est palpable

En conférence de presse, l'entraîneur italien n'a en effet pas manqué de faire part de sa grande frustration : « Nous avons acheté de très, très bons joueurs, mais on ne peut pas construire une équipe uniquement avec des noms, comme dans Football Manager. Nous sommes déçus du résultat, mais très satisfaits de la prestation. Surtout que nous avons commencé à travailler ensemble jeudi dernier, pour la première fois.

Dans le dernier tiers du terrain, nous devons prendre de meilleures décisions, peut-être rester plus calmes quand on est sur le point de réaliser quelque chose d'important. »

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Il se dit de plus en plus que la pression s'accentue sur Roberto De Zerbi. Malgré les nombreux renforts arrivés cet été, le technicien italien peine encore à trouver la bonne formule et à obtenir des résultats à la hauteur des ambitions du club londonien.

Lors de la prochaine journée de Premier League, Tottenham recevra Everton. Un adversaire loin d'être facile à manœuvrer. De Zerbi, qui sort d'une expérience traumatisante à Marseille, est de nouveau sous le feu des critiques. L'Italien devra montrer du caractère pour inverser la tendance.