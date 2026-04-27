McCourt et Richard doivent reprendre le contrôle de l'OM
Stéphane Richard et Frank McCourt - OM

« Impossible de jouer à l’OM » : Sébastien Tarrago est sidéré

OM27 avr. , 18:30
parClaude Dautel
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Encore une fois repris au score en fin de match, l'OM voit les places qualificatives pour la Ligue des champions s'éloigner. Pour Sébastien Tarrago, journaliste de L'Equipe, Marseille semble hors de contrôle.
Le Vélodrome a sifflé ses joueurs après la fin du match contre Nice, preuve que désormais la coupe est pleine pour les supporters marseillais. Alors qu'en une saison, on a vécu à l'OM ce que certains clubs connaissent en dix ans, l'Olympique de Marseille n'est même plus maître de son destin en Ligue 1. Pour Sébastien Tarrago, qui s'est exprimé dans L'Equipe du Soir, si les joueurs sont forcément fautifs, la responsabilité de ce chaos permanent est quand même à mettre sur le dos des dirigeants provençaux qui ont été, selon lui, en dessous de tout. Pour le journaliste, depuis plusieurs mois rien ne va plus à l'OM, et ce n'est pas uniquement depuis ces dernières semaines.

L'OM déraille, c'est la faute aux dirigeants

« On voit bien que le stage à Marbella était utile. Alors la responsabilité des joueurs ne peut pas être abandonnée, mais je pense que c’est impossible de jouer dans ce club. Cette saison est totalement surréaliste. La manière dont l’OM est géré à travers un président, un directeur sportif et des entraîneurs qui manquent de maturité émotionnelle est assez spectaculaire. Je sais que le football est difficile et que garder ses nerfs n’est pas une chose facile. Mais, un tel niveau d’amateurisme et de manque de maturité, c’est inconcevable. Les joueurs ne peuvent pas tenir derrière et ils n’en font pas exprès. Inévitablement, si vos dirigeants sont instables, tout le monde est tendu. La gestion du cas Rabiot symbolise tout cela, ce problème a été géré n'importe comment », fait remarquer Sébastien Tarrago.

Le cas Rabiot symbolise le fiasco marseillais

Il est vrai que depuis le début de la saison, l'Olympique de Marseille a vécu des choses totalement sidérantes, que ce soit le départ de Roberto De Zerbi, la mise au placard et le départ de Pablo Longoria et le vrai-faux départ de Medhi Benatia. Difficile pour les joueurs de l'OM de s'y retrouver dans ce chaos permanent.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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