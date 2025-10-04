ICONSPORT_272416_0129 (1)

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

OM04 oct. , 12:40
parNathan Hanini
1
Pour sa première titularisation en Ligue des champions, Arthur Vermeeren a su dicter son jeu. Le joueur belge veut s’imposer du côté de l’Olympique de Marseille. Mais attention, certains observateurs le mettent en garde.
Déjà deux passes décisives en trois apparitions, le jeune Arthur Vermeeren marque les esprits pour ses débuts avec l’Olympique de Marseille. Le jeune joueur belge de 20 ans a connu pour la première fois le onze de départ de Roberto de Zerbi ce mardi en Ligue des champions. L’international U21 des Diables Rouges a délivré une passe décisive, mais surtout, il a montré que l’OM avait de la ressource au milieu de terrain. Le club de la cité phocéenne possède une option d’achat de 20 millions d’euros pour le joueur prêté par le RB Leipzig. Si Arthur Vermeeren poursuit ce genre de prestation, des cadors européens vont scruter le milieu originaire de Lier. Mais un ancien joueur des Diables Rouges le met en garde.

Arthur Vermeeren ne doit pas gâcher sa carrière

International belge à plus de 62 reprises, Marc Degryse s’est exprimé sur le cas Arthur Vermeeren. Dans l’émission Voetbal 24, l’ancien directeur sportif du Club Bruges prévient son compatriote sur ses choix de clubs.  « Ce que Vermeeren ne doit absolument pas faire, c’est aller dans un club comme Chelsea ou Manchester United, où ils achètent trente ou quarante joueurs et vous prêtent ensuite. Vermeeren ruinerait sa carrière s’il faisait ça, » explique Degryse. Pour cela, le fan d’Andres Iniesta doit poursuivre ses belles prestations avec l’Olympique de Marseille. La concurrence au sein de la formation de Roberto de Zerbi est grande et cela risque de pousser certains éléments vers le haut.  De son côté Arthur Vermeeren doit désormais enchaîner les titularisations pour prendre sa place au sein du onze du technicien italien. Et pourquoi pas y rester sur le long terme, s'il écoute les conseils de l'ancien international belge.
A. Vermeeren

A. Vermeeren

BelgiumBelgique Âge 20 Milieu

UEFA Nations League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0114
PSG

PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée

ICONSPORT_272612_0285
OL

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

ICONSPORT_272084_0003
PSG

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

ICONSPORT_272416_0203
OM

OM : Balerdi avec le groupe pour le match à Metz

Fil Info

13:00
PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée
12:20
15 joueurs concernés, alerte à l’OL
12:00
Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !
11:50
OM : Balerdi avec le groupe pour le match à Metz
11:30
Ligue 1+ s’attaque au dernier bastion de Canal+
11:01
PSG : Zaïre-Emery sur le départ pour 80 millions d’euros
10:40
Le Real s'offre une pépite, Chelsea veut tout annuler
10:20
L'Italie encore privée de Coupe du monde ?
10:00
PSG : L'Arabie Saoudite ne lâche pas Marquinhos

Derniers commentaires

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

S'il ne baisse pas du niveau vu contre l'Ajax, voire s'il continue de progresser, ça serait une chance de le garder.

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...

OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Au passage, si toi aussi, tu pouvais fermer ta gueule une fois pour toute... Tu t'es suffisamment ridiculisé l'an passé, Essaye de grandir.

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

c'est quand meme une sacré bonne recomposition du groupe a la baisse pour l'ol, bon travail effectué , une reduction des couts avec finalement un groupe restreint mais qui a l'air bien plus solide sur le terrain, bon travail de l'ol cet été, il faudra compter sur eux et c'est tant mieux. bravo!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading