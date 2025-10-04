Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

Pour sa première titularisation en Ligue des champions, Arthur Vermeeren a su dicter son jeu. Le joueur belge veut s’imposer du côté de l’Olympique de Marseille. Mais attention, certains observateurs le mettent en garde.

Déjà deux passes décisives en trois apparitions, le jeune Arthur Vermeeren marque les esprits pour ses débuts avec l’Olympique de Marseille. Le jeune joueur belge de 20 ans a connu pour la première fois le onze de départ de Roberto de Zerbi ce mardi en Ligue des champions. L’international U21 des Diables Rouges a délivré une passe décisive, mais surtout, il a montré que l’OM avait de la ressource au milieu de terrain. Le club de la cité phocéenne possède une option d’achat de 20 millions d’euros pour le joueur prêté par le RB Leipzig. Si Arthur Vermeeren poursuit ce genre de prestation, des cadors européens vont scruter le milieu originaire de Lier. Mais un ancien joueur des Diables Rouges le met en garde.

Arthur Vermeeren ne doit pas gâcher sa carrière

International belge à plus de 62 reprises, Marc Degryse s’est exprimé sur le cas Arthur Vermeeren. Dans l’émission Voetbal 24, l’ancien directeur sportif du Club Bruges prévient son compatriote sur ses choix de clubs. « Ce que Vermeeren ne doit absolument pas faire, c’est aller dans un club comme Chelsea ou Manchester United, où ils achètent trente ou quarante joueurs et vous prêtent ensuite. Vermeeren ruinerait sa carrière s’il faisait ça, » explique Degryse. Pour cela, le fan d’Andres Iniesta doit poursuivre ses belles prestations avec l’Olympique de Marseille. La concurrence au sein de la formation de Roberto de Zerbi est grande et cela risque de pousser certains éléments vers le haut. De son côté Arthur Vermeeren doit désormais enchaîner les titularisations pour prendre sa place au sein du onze du technicien italien. Et pourquoi pas y rester sur le long terme, s'il écoute les conseils de l'ancien international belge.