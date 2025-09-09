ICONSPORT_257828_0092

Pavard a accepté l'OM à une condition

OM09 sept. , 14:30
parCorentin Facy
L’OM a frappé un très grand coup dans la dernière ligne droite du mercato en s’offrant Benjamin Pavard. Le défenseur de l’équipe de France a accepté le défi olympien avec l’espoir de stabiliser la défense marseillaise.
En grande difficulté depuis le début de la saison, la défense de l’Olympique de Marseille va voir débarquer du renfort au retour de cette trêve internationale. Roberto De Zerbi va accueillir avec joie Nayef Aguerd ainsi que Benjamin Pavard, recrutés par l’OM lors des 48 dernières heures du mercato. Les deux hommes vont apporter beaucoup d’expérience à l’arrière-garde olympienne, en difficulté à Rennes ou encore à Lyon en ce début de saison. Recruté en provenance de West Ham pour 23 millions d’euros, Nayef Aguerd a tout pour être un renfort précieux dans l’axe.
On ignore en revanche ce qu’il en sera de Benjamin Pavard, capable de jouer à droite ou en tant que défenseur central. Dans son édition du jour, La Provence apporte toutefois quelques éléments de réponse. Et pour notre confrère Fabrice Lamperti, il ne fait aucun doute que l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’Inter Milan a signé à l’Olympique de Marseille pour évoluer dans l’axe et non sur le côté. « De Zerbi va récupérer un joueur mature, désireux de se poser dans l’axe de la défense et non plus dans le couloir droit ce qui explique en partie son déclassement en Bleu » indique le quotidien régional dans son édition du jour.

Pavard a signé à l'OM pour jouer défenseur central

Une information qui confirme que Roberto De Zerbi va devoir se gratter la tête pour ses prochaines compositions, avec un choix de luxe entre Aguerd, Pavard, Medina, Balerdi ou encore CJ Egan-Riley. Reste à voir quelles seront les décisions prises par l’entraîneur italien de l’OM dès vendredi contre Lorient lors de la 4e journée de Ligue 1. Chez les suiveurs du club marseillais, on imagine déjà un monde dans lequel tout ce beau monde pourrait cohabiter, avec un possible repositionnement de Balerdi au milieu de terrain tandis que Medina pourrait évoluer à gauche, laissant l’axe de la défense à Aguerd et à Pavard. Premiers éléments de réponse dans 72 heures au Vélodrome avec le match entre l’OM et les Merlus.
ICONSPORT 269776 0168
Equipe de France

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

