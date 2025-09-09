Pavard a accepté l'OM à une condition

L’OM a frappé un très grand coup dans la dernière ligne droite du mercato en s’offrant Benjamin Pavard. Le défenseur de l’équipe de France a accepté le défi olympien avec l’espoir de stabiliser la défense marseillaise.

En grande difficulté depuis le début de la saison, la défense de l’Olympique de Marseille va voir débarquer du renfort au retour de cette trêve internationale. Roberto De Zerbi va accueillir avec joie Nayef Aguerd ainsi que Benjamin Pavard, recrutés par l’OM lors des 48 dernières heures du mercato. Les deux hommes vont apporter beaucoup d’expérience à l’arrière-garde olympienne, en difficulté à Rennes ou encore à Lyon en ce début de saison. Recruté en provenance de West Ham pour 23 millions d’euros, Nayef Aguerd a tout pour être un renfort précieux dans l’axe.

On ignore en revanche ce qu’il en sera de Benjamin Pavard, capable de jouer à droite ou en tant que défenseur central. Dans son édition du jour, La Provence apporte toutefois quelques éléments de réponse. Et pour notre confrère Fabrice Lamperti, il ne fait aucun doute que l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’Inter Milan a signé à l’Olympique de Marseille pour évoluer dans l’axe et non sur le côté. « De Zerbi va récupérer un joueur mature, désireux de se poser dans l’axe de la défense et non plus dans le couloir droit ce qui explique en partie son déclassement en Bleu » indique le quotidien régional dans son édition du jour.

Pavard a signé à l'OM pour jouer défenseur central

Une information qui confirme que Roberto De Zerbi va devoir se gratter la tête pour ses prochaines compositions, avec un choix de luxe entre Aguerd, Pavard, Medina, Balerdi ou encore CJ Egan-Riley. Reste à voir quelles seront les décisions prises par l’entraîneur italien de l’OM dès vendredi contre Lorient lors de la 4e journée de Ligue 1. Chez les suiveurs du club marseillais, on imagine déjà un monde dans lequel tout ce beau monde pourrait cohabiter, avec un possible repositionnement de Balerdi au milieu de terrain tandis que Medina pourrait évoluer à gauche, laissant l’axe de la défense à Aguerd et à Pavard. Premiers éléments de réponse dans 72 heures au Vélodrome avec le match entre l’OM et les Merlus.