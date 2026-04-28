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Igor Paixao, le premier départ retentissant de l’OM

OM28 avr. , 10:30
parGuillaume Conte
1
Les joueurs de l'OM commencent à regarder ailleurs en vue de cet été. Igor Paixao provoque l'intérêt de Palmeiras, et s'il ne veut pas retourner au Brésil à 25 ans, son avenir n'est pas forcément lié à Marseille.
La crainte de manquer la Ligue des Champions est réelle et palpable à l’Olympique de Marseille, où beaucoup de joueurs ont signé ces derniers temps pour évoluer sous Roberto De Zerbi au plus haut niveau européen. Plus d’entraineur italien, et peut-être plus de Ligue des Champions, cela pourrait faire des dégâts surtout que Frank McCourt devrait en profiter pour passer un grand coup de balai dans l’effectif. Lassé de remettre la main à la poche chaque été, le propriétaire américain de l’OM rêve de récupérer 100 millions d’euros avec des ventes.

Une première rumeur, en attendant les autres

Arrivé il y a seulement un an, Paixao voit en tout cas son agent s’activer pour lui trouver une porte de sortie si les choses se gâtaient. L’ailier brésilien a effectué une première saison correcte, même si les supporters en attendaient plus vu le montant dépensé pour le faire venir. Selon le média brésilien RTI Esporte, Palmeiras s’est positionné pour recruter l’ancien du Feyenoord Rotterdam. A 25 ans, le voir retourner au pays n’est pas spécialement dans ses plans, et le joueur prévoit de rester en Europe. Mais il ne s’interdit en tout cas pas de réfléchir en fonction des offres qu’il va recevoir, rester à l’OM n’étant pas une obligation pour lui.
Un dossier à surveiller dans les prochaines semaines donc, sachant que l’ailier actuellement blessé au mollet a été recruté pour 30 millions d’euros en aout dernier. Il possède une valeur assez similaire désormais, et si l’OM a besoin de vendre cet été, il sera certainement à l’écoute des offres car une vente à 30 millions d’euros représenterait quasiment un tiers des objectifs fixés par Frank McCourt, à savoir récupérer 100 ME avec des cessions d’éléments si les objectifs n’étaient pas atteints. L’été sera chaud, et absolument personne n’a de garanties de rester à Marseille au lancement du mercato.
I. Barbosa da Paixão

I. Barbosa da Paixão

BrazilBrésil Âge 25 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs27
Buts6
Passes décisives5
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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@Maubelan-OL y a pas de % sur barcola il me semble mais oui effectivement il y a des joueurs en pret avec option d'achat Tu as AMN Tessmann et surement un joueur a forte valeur qui devrait etre vendu fofana ca risque d'etre complexe au vu de la perte de valeur. nuamah gros salaire mangala tres gros salaire sont a mon sens invendable a l'heure actuelle sans perdre au moins la moitié de leur valeur... mais ne faudrait il pas se débarrasser de leur enorme salaire Perde moreira sera hyper contre productif tant sa valeur sportif est enorme... Ca va etre vraiment complexe cette intersaison ... ca dependra vraiment de ses 3 derniers matchs de championnat qu'il faudra impérativement gagner

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dire des vérité ce n'est pas fracasser ca doit pas toujours etre lisse a brosser ds le sens du poil il a plus dit du bien de fonseca que l'inverse mais bon avec toi on connait le fils a textor tu dis bcp de daube

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mec t'aime pas lyon dc c'est pas comme si tu etais objectif

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ben oui bpc se decide au dernier moment vu qu'il brade a chaque fois logique

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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