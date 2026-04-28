Igor Paixao, le premier départ retentissant de l’OM

Les joueurs de l'OM commencent à regarder ailleurs en vue de cet été. Igor Paixao provoque l'intérêt de Palmeiras, et s'il ne veut pas retourner au Brésil à 25 ans, son avenir n'est pas forcément lié à Marseille.

La crainte de manquer la Ligue des Champions est réelle et palpable à l’Olympique de Marseille , où beaucoup de joueurs ont signé ces derniers temps pour évoluer sous Roberto De Zerbi au plus haut niveau européen. Plus d’entraineur italien, et peut-être plus de Ligue des Champions, cela pourrait faire des dégâts surtout que Frank McCourt devrait en profiter pour passer un grand coup de balai dans l’effectif. Lassé de remettre la main à la poche chaque été, le propriétaire américain de l’OM rêve de récupérer 100 millions d’euros avec des ventes.

Une première rumeur, en attendant les autres

Arrivé il y a seulement un an, Paixao voit en tout cas son agent s’activer pour lui trouver une porte de sortie si les choses se gâtaient. L’ailier brésilien a effectué une première saison correcte, même si les supporters en attendaient plus vu le montant dépensé pour le faire venir. Selon le média brésilien RTI Esporte, Palmeiras s’est positionné pour recruter l’ancien du Feyenoord Rotterdam. A 25 ans, le voir retourner au pays n’est pas spécialement dans ses plans, et le joueur prévoit de rester en Europe. Mais il ne s’interdit en tout cas pas de réfléchir en fonction des offres qu’il va recevoir, rester à l’OM n’étant pas une obligation pour lui.

Un dossier à surveiller dans les prochaines semaines donc, sachant que l’ailier actuellement blessé au mollet a été recruté pour 30 millions d’euros en aout dernier. Il possède une valeur assez similaire désormais, et si l’OM a besoin de vendre cet été, il sera certainement à l’écoute des offres car une vente à 30 millions d’euros représenterait quasiment un tiers des objectifs fixés par Frank McCourt, à savoir récupérer 100 ME avec des cessions d’éléments si les objectifs n’étaient pas atteints. L’été sera chaud, et absolument personne n’a de garanties de rester à Marseille au lancement du mercato