LOSC : Igamane fait pleurer l’OM

Hamza Igamane empile les buts avec le LOSC. Au point de faire pleurer les supporters de l'OM, qui auraient bien aimé voir leur club miser sur le Marocain cet été.

Machine à buts des Glasgow Rangers, Hamza Igamane faisait saliver plusieurs clubs français cet été. En dépit de nombreuses qualités intéressantes pour la Ligue 1, comme sa jeunesse, sa puissance et son sens du but, le Marocain a été finalement snobé par l’OM . Il a posé ses valises à Lille, pour débuter comme remplaçant d’Olivier Giroud. Mais progressivement, l’ancien de Rabat est en train de devenir un titulaire en puissance.

Cette semaine, il a marqué deux fois contre le PAOK, sonnant la révolte des Dogues même si cela n’a pas suffi pour s’imposer. Titulaire contre Metz, il a brillé dès les premières minutes en ouvrant le score d’un tir à ras de terre parfait sur un centre en retrait. Igamane est clairement en feu et les supporters de l’OM l’ont bien noté.

En voyant les buts qui s’enchainent, les fans de l’OM regrettent que leur club n’ait pas fait l’effort pour mettre les 11 millions d’euros pour le faire signer cet été. « Je suis fans de Vaz, mais l’OM a besoin d’un joueur comme Igamane », « Je n’oublierai jamais qu’on m’a insulté car j’ai osé vouloir Igamane à l’OM », « Igamane présent sur tous les buts, c’est lui qu’il nous fallait », « dommage de ne pas avoir pris Igamane cet été, à ce prix c’était donné », ont pesté les fans de Marseille, qui en veulent un peu à Pablo Longoria et Mehdi Benatia, pourtant très attentif aux joueurs marocains, de ne pas avoir tenté le coup.