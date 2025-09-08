Grégory Schneider va encore faire hurler l’OM

Après la trêve, le programme va se muscler pour l'OM, comme pour le PSG. Les deux formations s'affrontent et malgré les blessés, Paris ne fera qu'une bouchée de Marseille affirme Grégory Schneider.

L'OM panse ses plaies pendant une trêve internationale bienvenue après la défaite face à l'OL. L'idéal sera de reprendre en négociant bien la visite de Lorient au Vélodrome ce vendredi. Car ensuite, c'est le Real Madrid et le PSG qui se présentent. Deux chocs qui vont déjà donner un aperçu de la première partie de saison de l'OM, à la peine jusqu'à présent. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter car, malgré les blessés importants au PSG, Marseille ne risque pas de faire trembler le champion d'Europe en titre. C'est l'avis toujours très tranché de Grégory Schneider, le journaliste de Libération qui s'est lâché sur La Chaine L'Equipe. Interrogé sur ce PSG amoindri qui peut donc trembler en pensant à son futur déplacement au Vélodrome sans Doué ni Dembélé, le consultant a fait savoir que cela ne changeait absolument rien et que Paris allait s'imposer à Marseille.

« Matin, midi et soir »