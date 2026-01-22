Double sanction pour les supporters de l’OM

Comme on pouvait s’y attendre, les supporters de l’Olympique de Marseille seront interdits de déplacement à l’occasion du Classique prévu en février. En revanche, la même mesure prononcée pour le match contre le Paris FC fera davantage parler.

Quelques heures avant la lourde défaite contre Liverpool (0-3) en Ligue des Champions, les supporters de l’Olympique de Marseille apprenaient déjà une mauvaise nouvelle. Sans surprise, les autorités veulent éviter leur présence aux abords du Parc des Princes lors du Classique prévu le dimanche 8 février. Une mesure logique et habituelle étant donné l’hostilité entre les deux camps. Dans la capitale comme au Vélodrome, les fans visiteurs de cette affiche font systématiquement l’objet d’interdictions de déplacement. Et la tendance n’est sans doute pas près de changer.

Les Marseillais interdits à Paris

Les supporters marseillais sont bien obligés de l’accepter. En revanche, l’autre décision annoncée mercredi risque de ne pas faire l’unanimité. En effet, la préfecture de police et le préfet des Hauts-de-Seine ont également publié un arrêté concernant l’affiche entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille. Pour cette rencontre de Ligue 1 programmée le samedi 31 janvier, les suiveurs du club phocéen ne pourront pas non plus s’approcher de la capitale. L’interdiction concerne le Stade Jen-Bouin ainsi que la circulation et le stationnement à proximité.

Depuis la montée du Paris FC dans l’élite l’été dernier, aucune tension n’a pourtant été constatée entre les deux équipes. A l’aller, on se souvient que des supporters du promu avaient pu effectuer un déplacement très encadré à Marseille en août dernier. On peut néanmoins comprendre les craintes des autorités sachant que le Stade Jean-Bouin et le Parc des Princes sont seulement séparés par quelques dizaines de mètres. Il n’est pas interdit de penser que des fans du Paris Saint-Germain profiteraient de l’occasion pour venir à la rencontre de leurs rivaux.