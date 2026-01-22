l om envoie un mail terrible a ses supporters iconsport 260406 0646 394837

Double sanction pour les supporters de l’OM

OM22 janv. , 21:30
parEric Bethsy
0
Comme on pouvait s’y attendre, les supporters de l’Olympique de Marseille seront interdits de déplacement à l’occasion du Classique prévu en février. En revanche, la même mesure prononcée pour le match contre le Paris FC fera davantage parler.
Quelques heures avant la lourde défaite contre Liverpool (0-3) en Ligue des Champions, les supporters de l’Olympique de Marseille apprenaient déjà une mauvaise nouvelle. Sans surprise, les autorités veulent éviter leur présence aux abords du Parc des Princes lors du Classique prévu le dimanche 8 février. Une mesure logique et habituelle étant donné l’hostilité entre les deux camps. Dans la capitale comme au Vélodrome, les fans visiteurs de cette affiche font systématiquement l’objet d’interdictions de déplacement. Et la tendance n’est sans doute pas près de changer.

Les Marseillais interdits à Paris

Les supporters marseillais sont bien obligés de l’accepter. En revanche, l’autre décision annoncée mercredi risque de ne pas faire l’unanimité. En effet, la préfecture de police et le préfet des Hauts-de-Seine ont également publié un arrêté concernant l’affiche entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille. Pour cette rencontre de Ligue 1 programmée le samedi 31 janvier, les suiveurs du club phocéen ne pourront pas non plus s’approcher de la capitale. L’interdiction concerne le Stade Jen-Bouin ainsi que la circulation et le stationnement à proximité.
Depuis la montée du Paris FC dans l’élite l’été dernier, aucune tension n’a pourtant été constatée entre les deux équipes. A l’aller, on se souvient que des supporters du promu avaient pu effectuer un déplacement très encadré à Marseille en août dernier. On peut néanmoins comprendre les craintes des autorités sachant que le Stade Jean-Bouin et le Parc des Princes sont seulement séparés par quelques dizaines de mètres. Il n’est pas interdit de penser que des fans du Paris Saint-Germain profiteraient de l’occasion pour venir à la rencontre de leurs rivaux.
0
Derniers commentaires

Une très mauvaise surprise attend Fofana à l’OL

faut mettre les deux fleches a droite et a gauche

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

J'ai subi le match ... Je l'ai trouvé tellement looong ... Après j'ai la crève et à 18h45, ça peut jouer 😂

Le PSG a raté son mercato, Dugarry dézingue Campos

Absolument pas... On fait 1/2 face a Dortmund et on est éliminé alors qu'on fait 5 poteaux face a Dortmund sur les 2 matchs. In fait une bonne saison en 2024...

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

Pas un match fou à regarder il faut retenir les 3 points on sans contentera.

EL : L’OL valide sa place pour les 8es de finale avec brio

Bravo l'OL ! Une victoire totalement méritée ! ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

