Greenwood pardonné, l’OM choque l’Angleterre

Toujours absent des listes de la Jamaïque malgré sa double nationalité, Mason Greenwood espère un retour en Angleterre. Ses compatriotes sont pourtant opposés à sa réintégration et s’étonnent du traitement accordé à l’Olympique de Marseille.

Mason Greenwood à la Coupe du monde 2026, l’hypothèse n’est pas totalement à exclure. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a obtenu la nationalité jamaïcaine et les Reggae Boyz peuvent encore se qualifier. Encore faudrait-il que l’Anglais accepte une convocation du sélectionneur Steve McClaren. Pour le moment, le Marseillais temporise et semble attendre une éventuelle ouverture dans son pays natal. Rappelons que l’ancien joueur de Manchester United avait été banni à cause de son affaire judiciaire. Les accusations de violence sur sa compagne lui avaient fermé toutes les portes de l’autre côté de la Manche.

C’est donc en prêt à Getafe en Espagne, puis à l’Olympique de Marseille que Mason Greenwood s’est relancé. Un scénario incompréhensible pour ses compatriotes. Samedi dernier, un journaliste du Daily Mail est venu assister au match entre le club phocéen et le Stade Brestois (3-0). Et dans son article, notre confrère s’étonne de la popularité de l’international anglais, y compris auprès des enfants qui portent des maillots floqués à son nom. De manière plus générale, le journaliste constate que les fans olympiens ont pardonné à leur joueur.

« C’est à nouveau un héros, du moins en France, a-t-il remarqué. (…) A Marseille, tous les supporters et habitants avec qui j'ai discuté ont affirmé que les frasques passées de Greenwood ne les concernaient plus. Un chauffeur de taxi a même déclaré que Greenwood avait commis une "grosse erreur", mais qu'il en avait payé le prix et qu'il était temps pour lui de tourner la page. » Les Anglais, eux, ne parviendront jamais à oublier. « Les charges retenues contre lui ont beau avoir été abandonnées, les images de la vidéo diffusées en ligne restent gravées dans les mémoires », explique le journaliste, certain de ne plus revoir Mason Greenwood sous un maillot anglais.