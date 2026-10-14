Genesio-Paixao, la guerre est finie

A la veille du match entre l'OM et l'Olympiakos, Bruno Genesio est revenu sur la séquence lunaire intervenue lors du match contre Troyes, lorsqu'Igor Paixao a refusé de la saluer en quittant le terrain. L'entraîneur marseillais a confirmé que tout cela était déjà à conjuguer au passé.

L'Olympique de Marseille aura besoin de toutes ses forces pour venir à bout d'une solide formation de l'Olympiakos jeudi soir au Vélodrome, et Paixao en fait forcément partie. Mais l'attitude de l'attaquant brésilien à l'encontre de Bruno Genesio, dimanche à Troyes, a choqué pas mal de monde. Le joueur s'en est d'ailleurs rendu compte puisque Himad Abdelli a avoué ce mercredi que Paixao avait fait son mea culpa. « Il s’est directement excusé envers le coach et envers nous. C’est passé et maintenant on continue », a précisé le milieu de terrain international algérien. Des propos confirmés par l'entraîneur de l'OM à qui le joueur brésilien avait refusé de serrer la main au moment de son remplacement en seconde période.

Paixao digère mal le mercato

« Il n’y a pas de problème avec Igor. Je pense qu’il y a toujours des explications à tout. Vous le savez, il aurait pu et aurait dû partir à Sunderland. Ça ne s’est pas fait, pour diverses raisons, et peut-être que cette frustration n’est pas complètement digérée pour lui, a confié le technicien marseillais, qui pense que tout cela est désormais à conjuguer au passé. C’est à nous de l’aider, c’est à nous de lui montrer notre confiance. C’est dans des moments comme ceux-ci qu’il a besoin de notre soutien, qu’il a aussi besoin de notre aide dans le jeu pour retrouver ses sensations offensives. Il sait qu’il peut compter sur nous, et je l’ai dit tout de suite après le match de Troyes. »

Paixao va retrouver le sourire à l'OM

S'il a tenu à apporter son soutien à son attaquant, Bruno Genesio sait cependant que l'Olympique de Marseille attend beaucoup plus de lui. Car avec zéro but marqué depuis le début de l'actuelle saison, Paixao n'est pas au rendez-vous. « On parle beaucoup de son rendement offensif, et on ne va pas se mentir, c’est vrai, il n’a pas le même rendement offensif que celui qu’il a pu avoir en préparation ou contre Strasbourg où il avait été très bon. Mais ce que je remarque, c’est que dans son investissement, Igor n’a pas changé », relativise le coach de l'OM. En ouvrant son compteur jeudi contre l'Olympiakos, Paixao pourrait connaître le déclic qui lancerait alors définitivement sa saison.