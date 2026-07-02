Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

Genesio à l’OM, le leader du Vélodrome n’est pas fan

OM02 juil. , 13:00
parEric Bethsy
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Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio ne fait pas encore l’unanimité dans la cité phocéenne. Le leader des South Winners Rachid Zeroual n’est pas certain que la personnalité du coach nommé soit compatible avec le contexte local.
Bruno Genesio sait où il met les pieds. Excité par le projet présenté par le directeur sportif Grégory Lorenzi, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille évoluera dans un environnement particulier. Le coach passé par l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et le LOSC va sans doute découvrir des attentes encore plus élevées. On ne parle pas forcément des exigences de la direction contrainte de composer avec des moyens revus à la baisse. En revanche, il est clair que les supporters imposeront la même pression.
Aux yeux des fans, Bruno Genesio n’aura pas le droit à l’erreur, surtout du côté des South Winners dont le leader Rachid Zeroual n’est pas fan de sa personnalité. « On ne sait pas ce que ça va donner, a réagi le supporter marseillais interrogé par Maritima. Nous, on aime les hommes de caractère. On aime les gens qui en jettent aussi. On espère que ça sera l’homme de la situation. Moi, j’ai connu ce genre d’entraîneur. Je ne vais pas juger. Il ressemble à tous points de vue, de l’extérieur, à Gérard Gili. Ça a l’air d’être un mec posé, très, très calme. J’espère qu’avec lui on aura des résultats. »
Dans le cas contraire, on se doute que Bruno Genesio, comme tous ses prédécesseurs, ne sera pas non plus épargné au Vélodrome. La bonne nouvelle pour le coach arrivé libre, c’est que le vestiaire semble favorable à sa venue. La Provence affirme qu’une bonne partie du groupe a plutôt bien accueilli sa nomination, même si certains joueurs s’étonnent de voir un ex-Lyonnais débarquer à l’Olympique de Marseille.

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