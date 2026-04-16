Fracture pour Aguerd, l'OM prend un coup sur la tête

Victime d’une pubalgie en début de saison, Nayef Aguerd avait fini par subir une opération en mars dernier. Le défenseur central espérait revenir à temps pour disputer la fin d’exercice avec l’Olympique de Marseille. Mais sa blessure n’a pas évolué comme prévu.

Mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille . Jusqu’à la fin de la saison, les Marseillais ne pourront pas compter sur Nayef Aguerd. Le journaliste Adam annonce la fin de l’exercice du défenseur central qui souffre en réalité d’une fracture du pubis. Ce n’était pourtant pas le diagnostic ni la durée d’absence initialement annoncés. En début de saison, l’ancien joueur du Stade Rennais était déjà victime d’une pubalgie.

L’international marocain avait dans un premier temps écarté l’idée d’une opération en espérant trouver un autre traitement. Pendant ce temps-là, lorsque la douleur le lui permettait, Nayef Aguerd serrait les dents pour aider l’Olympique de Marseille. Du moins jusqu’en mars dernier lorsqu’il a finalement annoncé son intervention chirurgicale. « Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus, expliquait le défenseur central sur le réseau social X. L'opération est donc devenue inévitable. » Nayef Aguerd s’était ainsi fixé un nouvel objectif : « être prêt à temps pour aider l’Olympique de Marseille lors du sprint final de la saison, cette fois à 100 %, sans douleur ».

Manifestement, sa guérison ne s’est pas passée comme prévu et le cadre olympien ne rejouera pas en club avant la fin de l’exercice. Reste à savoir si le Lion de l’Atlas pourra disputer la Coupe du monde 2026 avec sa sélection. Quoi qu’il en soit, son absence prolongée représente un coup dur pour l’Olympique de Marseille et son entraîneur Habib Beye qui devra s’appuyer sur les autres défenseurs centraux Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard, Facundo Medina ou encore CJ Egan-Riley, loin d’être des valeurs sûres depuis le début de la saison.