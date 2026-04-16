Fracture pour Aguerd, l'OM prend un coup sur la tête

Si tu ne comprends pas qu'un joueur de foot pro a envie de faire la CAN organisé dans son propre pays , faut vraiment que tu arrêtes de réfléchir sur le foot
Je constate. Pas besoin de répondre aux délires d'un cerveau malade. Trouve toi une vie, cherche une occupation parce que tu fais pitié le sudiste. Maintenant je vais continuer à t'ignorer et reprendre une activité normale.
Et toi tu reponds pas à mon post... Comme d'hab parce que t'as pas d'arguments mon pauvre number 13!!! Le mec compte mon nombre de commentaire!! ah ah ah ah ah abruti que tu es va....
Qu'on aime ou pas les verdatres, il n'ya aucun debat possible pour dire que la ferveur est tellement importante dans ce club, dans la meme catégorie que les sardines ou Lens
Ah bah voilà. C'est la faute des arabes... c'est pratique.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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#InfoOM Fin de saison pour Nayef Aguerd. La défenseur central marocain ne rejouera pas avec Marseille cette saison alors qu’il existait un espoir. Le capitaine du Maroc souffre d’une fracture du Pubis