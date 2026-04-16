ICONSPORT_270064_0461
Nayef Aguerd

Fracture pour Aguerd, l'OM prend un coup sur la tête

OM16 avr. , 13:40
parEric Bethsy
2
Victime d’une pubalgie en début de saison, Nayef Aguerd avait fini par subir une opération en mars dernier. Le défenseur central espérait revenir à temps pour disputer la fin d’exercice avec l’Olympique de Marseille. Mais sa blessure n’a pas évolué comme prévu.
Mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Jusqu’à la fin de la saison, les Marseillais ne pourront pas compter sur Nayef Aguerd. Le journaliste Adam annonce la fin de l’exercice du défenseur central qui souffre en réalité d’une fracture du pubis. Ce n’était pourtant pas le diagnostic ni la durée d’absence initialement annoncés. En début de saison, l’ancien joueur du Stade Rennais était déjà victime d’une pubalgie.
L’international marocain avait dans un premier temps écarté l’idée d’une opération en espérant trouver un autre traitement. Pendant ce temps-là, lorsque la douleur le lui permettait, Nayef Aguerd serrait les dents pour aider l’Olympique de Marseille. Du moins jusqu’en mars dernier lorsqu’il a finalement annoncé son intervention chirurgicale. « Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus, expliquait le défenseur central sur le réseau social X. L'opération est donc devenue inévitable. » Nayef Aguerd s’était ainsi fixé un nouvel objectif : « être prêt à temps pour aider l’Olympique de Marseille lors du sprint final de la saison, cette fois à 100 %, sans douleur ».

Lire aussi

OM : « Il est sorti du cadre », Medina prend un avertissementOM : « Il est sorti du cadre », Medina prend un avertissement
Manifestement, sa guérison ne s’est pas passée comme prévu et le cadre olympien ne rejouera pas en club avant la fin de l’exercice. Reste à savoir si le Lion de l’Atlas pourra disputer la Coupe du monde 2026 avec sa sélection. Quoi qu’il en soit, son absence prolongée représente un coup dur pour l’Olympique de Marseille et son entraîneur Habib Beye qui devra s’appuyer sur les autres défenseurs centraux Leonardo Balerdi, Benjamin Pavard, Facundo Medina ou encore CJ Egan-Riley, loin d’être des valeurs sûres depuis le début de la saison.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_363888_0655
Mercato

Klopp exige Ibrahima Konaté pour signer au Real

bernardo silva contacte le psg la reponse est brutale iconsport 248162 0060 388945
Premier League

Manchester City officialise le départ de Bernardo Silva

Le Parc des Princes au coeur d'un quartier rénové
PSG

Le PSG dans le nouveau Parc des Princes au mieux en 2033 ?

ICONSPORT_279524_0120
Ligue des Champions

Pedri l’a trahi, le Barça ne l’a pas vu venir

Fil Info

16 avr. , 15:30
Klopp exige Ibrahima Konaté pour signer au Real
16 avr. , 15:05
Manchester City officialise le départ de Bernardo Silva
16 avr. , 15:00
Le PSG dans le nouveau Parc des Princes au mieux en 2033 ?
16 avr. , 14:30
Pedri l’a trahi, le Barça ne l’a pas vu venir
16 avr. , 14:00
Didier Deschamps favori pour sortir le Real Madrid de la crise
16 avr. , 13:23
Liverpool confirme la dramatique blessure d'Ekitike
16 avr. , 13:20
OM : L'Equipe flingue le mercato désastreux de Benatia
16 avr. , 13:00
L'ASSE en Ligue 1, la promesse très attendue de Kilmer
16 avr. , 12:40
PSG : Offre surprise à 57 ME, un ancien de Ligue 1 visé

Derniers commentaires

Fracture pour Aguerd, l'OM prend un coup sur la tête

Si tu ne comprends pas qu'un joueur de foot pro a envie de faire la CAN organisé dans son propre pays , faut vraiment que tu arrêtes de réfléchir sur le foot

PSG : Grégory Schneider annonce l'élimination de Paris

Je constate. Pas besoin de répondre aux délires d'un cerveau malade. Trouve toi une vie, cherche une occupation parce que tu fais pitié le sudiste. Maintenant je vais continuer à t'ignorer et reprendre une activité normale.

PSG : Grégory Schneider annonce l'élimination de Paris

Et toi tu reponds pas à mon post... Comme d'hab parce que t'as pas d'arguments mon pauvre number 13!!! Le mec compte mon nombre de commentaire!! ah ah ah ah ah abruti que tu es va....

ASSE-Troyes, c'est plus de 100.000 demandes de tickets !

Qu'on aime ou pas les verdatres, il n'ya aucun debat possible pour dire que la ferveur est tellement importante dans ce club, dans la meme catégorie que les sardines ou Lens

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Ah bah voilà. C'est la faute des arabes... c'est pratique.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading