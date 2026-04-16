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OM : « Il est sorti du cadre », Medina prend un avertissement

OM16 avr. , 10:00
parQuentin Mallet
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Arrivé plein de promesses à l'OM après cinq saisons de haute facture au RC Lens, Facundo Medina a mis beaucoup de temps à lancer son aventure phocéenne. Pour l'ancien Marseillais Fabien Laurenti, les choses ne font que commencer.
Son tempérament et son style de jeu avaient tout pour créer un mélange intéressant. Après plusieurs saisons à progresser au RC Lens, Facundo Medina quittait l'Artois pour rejoindre l'OM sous la forme d'un prêt payant avec obligation d'achat qui porterait alors le total à 20 millions d'euros. Si tout portait à croire que le mariage allait fonctionner, les premières prestations de l'international argentin n'ont pas convaincu, sans compter qu'il s'est blessé à la cheville à la fin du mois de septembre et a manqué quasiment trois mois de compétition.
Il a ensuite alterné le chaud et le froid et n'a pas vraiment été brillant lorsque l'OM était en panne sèche. Mais depuis l'arrivée de Habib Beye, les choses vont mieux, ce qui pousse Fabien Laurenti à assumer une prise de position claire : Facundo Medina a toutes les qualités pour réussir à l'OM.

Facundo Medina va réussir

« Facundo Medina est un petit peu meilleur qu’en début de saison, à l’image du léger regain de l’équipe. Je pense qu’il s’est rendu compte qu’il était très loin du niveau qui était le sien à Lens et qu’il pouvait apporter plus. Il s’est recentré sur le jeu, sur le football, laissant de côté son apparence. (...) Au Racing, Médina était un vrai défenseur, qui savait se placer au bon endroit, tacler au bon moment. A Marseille, il a perdu ses qualités en tombant dans un côté un peu bouffon. Je suis convaincu que Facundo est un bon joueur, je pense qu’il est simplement sorti du cadre », a déclaré l'ancien Olympien à La Provence.
Une chose est sûre, Facundo Medina a encore quelques matchs pour retrouver son meilleur football et prouver qu'il n'est pas un de ces nombreux recrutements ratés de Pablo Longoria et Medhi Benatia.
F. Medina

F. Medina

ArgentinaArgentine Âge 26 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
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Super Cup

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World Cup

2026
Matchs0
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Rouge0
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Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
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Ligue 1

2025/2026
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Rouge0
Jaune Rouge0
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parce que vinicius n'a pas croquer ? n'a pas etait individuelle? mdr

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c'est quand meme fou la plupart des gens qui critique mbappé et qui disent qu'il se met au dessus de tout mais c'est ses gens la qui le mettent au dessus de tout en le tenant responsable de tout mdr l'hypocrisie

Ligue 1

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4
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52291649583820
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Lorient
382991193844-6
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14
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15
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Auxerre
242959152337-14
17
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18
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