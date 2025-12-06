EdF : Deschamps, un autre scandale éclate après Tolisso

ICONSPORT_278565_0090

Malgré ses excellentes prestations sous le maillot de l’OL depuis plusieurs mois, Corentin Tolisso est oublié par Didier Deschamps en équipe de France. C’est aussi le cas de Boubacar Kamara, brillant en Premier League.
Corentin Tolisso oublié par Didier Deschamps en équipe de France, c’est un mystère que les observateurs de la Ligue 1 et plus particulièrement ceux de l’Olympique Lyonnais n’arrivent toujours pas à expliquer. Le champion du monde 2018 a beau être régulier, décisif et ultra-performant y compris en Europa League, le sélectionneur national ne veut plus entendre parler de lui.
Un choix incompréhensible pour les fans de l’OL, lesquels aimeraient voir Corentin Tolisso porter le maillot de l’équipe de France aux Etats-Unis en juin prochain. Dans ce secteur du milieu de terrain, un autre joueur n’a pas la cote auprès de Didier Deschamps malgré des prestations de très haute qualité en club. Il s’agit de Boubacar Kamara. L’ancien joueur de l’OM a encore livré un match XXL ce samedi face à Arsenal lors de la victoire d’Aston Villa sur sa pelouse contre les Gunners (2-1). Ne pas le voir avec les Bleus relève de l’énigme pour de nombreux observateurs.
« Le match de Bouba Kamara encore une fois cet après-midi, il était partout C'est vraiment pour moi la plus grosse anomalie des dernières listes de Deschamps, en plus le profil rêvé pour équilibrer son milieu. On espère le déclic en mars prochain » écrit à ce sujet @Scipionista, suivi par plus de 120.000 followers sur X. Walid Acherchour ne va pas dire le contraire.
« Je viens de faire une vérification après ce match, Bouba Kamara n’est dans aucune liste de l’Equipe de France depuis un an malgré toutes les absences qui ont engendré les retours d’Olivier Dacourt » a tweeté avec ironie le consultant de RMC et du Winamax FC, grand fan du milieu de terrain d’Aston Villa et qui espère le voir dans la liste de l’équipe de France pour la Coupe du monde. Reste à voir si entre Tolisso et Kamara, l’un des deux parviendra à se faire une place au milieu des Koné, Rabiot, Tchouaméni, Camavinga et autre Zaïre-Emery, lesquels semblent davantage avoir la cote auprès du sélectionneur national et de son staff.
B. Kamara

B. Kamara

FranceFrance Âge 26 Milieu

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs13
Buts1
Passes décisives3
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
