Fiasco pour l’OM, Acherchour sauve un seul joueur

Les satisfactions sont rares à l'OM cette saison. Il y a toutefois une recrue récente de Pablo Longoria qui marque des points et doit prendre du galon à l'avenir : Quentin Timber.

Encore une défaite qui fait très mal pour l’OM , ce dimanche soir à Monaco. Les mauvaises performances marquantes se multiplient cette saison et le podium est pour le moment perdu. Problématique quand on sait que c’est ce qui peut sauver la saison olympienne après les déconvenues en Coupe de France et en Ligue des Champions.

L'OM ne méritait pas de perdre à Monaco

Difficile de trouver des motifs de satisfaction dans ce marasme. Pourtant, pour Walid Acherchour, qui a souvent pris la défense d’Habib Beye ces dernières semaines, tout n’est pas à jeter dans la performance de l’OM à Louis-II. « Marseille est mal payé sur le match. Un nul était plus logique. La défaite me dérange beaucoup moins que celle face à Lille. Hradecky fait un superbe match. Le contenu a été vraiment cohérent et encourageant. Tu es plombé sur les momentums. Ça doit impulser les 6 derniers matchs », a assuré le consultant de l’After Foot, persuadé que tout n’est pas à jeter.

Acherchour souligne même qu’il y a un joueur qui est en train de prendre du galon et mérite de recevoir plus d’attention. Il s’agit de Quentin Timber, qui apporte du dynamisme et du jeu vers l’avant au milieu de terrain. « Le match de Timber n’est vraiment pas récompensé par le score au tableau d’affichage. Les prises de balles avec son corps, le lien avec le reste, l’impact. Tu dois construire autour de lui l’an prochain en jouant face au jeu et pas plus haut », a souligné Walid Acherchour, pour qui le Néerlandais reste une très bonne pioche signée Pablo Longoria, et dont il ne faut pas se défaire cet été.

Mais en cas d’absence en Ligue des Champions en vue de la saison prochaine, il sera difficile de retenir les rares éléments qui donnent satisfaction, et qui étaient venus à l’OM pour justement une participation régulière au plus haut niveau européen.