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Fiasco pour l’OM, Acherchour sauve un seul joueur

OM06 avr. , 10:30
parGuillaume Conte
2
Les satisfactions sont rares à l'OM cette saison. Il y a toutefois une recrue récente de Pablo Longoria qui marque des points et doit prendre du galon à l'avenir : Quentin Timber.
Encore une défaite qui fait très mal pour l’OM, ce dimanche soir à Monaco. Les mauvaises performances marquantes se multiplient cette saison et le podium est pour le moment perdu. Problématique quand on sait que c’est ce qui peut sauver la saison olympienne après les déconvenues en Coupe de France et en Ligue des Champions.

L'OM ne méritait pas de perdre à Monaco

Difficile de trouver des motifs de satisfaction dans ce marasme. Pourtant, pour Walid Acherchour, qui a souvent pris la défense d’Habib Beye ces dernières semaines, tout n’est pas à jeter dans la performance de l’OM à Louis-II. « Marseille est mal payé sur le match. Un nul était plus logique. La défaite me dérange beaucoup moins que celle face à Lille. Hradecky fait un superbe match. Le contenu a été vraiment cohérent et encourageant. Tu es plombé sur les momentums. Ça doit impulser les 6 derniers matchs », a assuré le consultant de l’After Foot, persuadé que tout n’est pas à jeter.
Acherchour souligne même qu’il y a un joueur qui est en train de prendre du galon et mérite de recevoir plus d’attention. Il s’agit de Quentin Timber, qui apporte du dynamisme et du jeu vers l’avant au milieu de terrain. « Le match de Timber n’est vraiment pas récompensé par le score au tableau d’affichage. Les prises de balles avec son corps, le lien avec le reste, l’impact. Tu dois construire autour de lui l’an prochain en jouant face au jeu et pas plus haut », a souligné Walid Acherchour, pour qui le Néerlandais reste une très bonne pioche signée Pablo Longoria, et dont il ne faut pas se défaire cet été.
Mais en cas d’absence en Ligue des Champions en vue de la saison prochaine, il sera difficile de retenir les rares éléments qui donnent satisfaction, et qui étaient venus à l’OM pour justement une participation régulière au plus haut niveau européen.
Q. Timber

Q. Timber

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Eredivisie

2025/2026
Matchs17
Buts2
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

KNVB Beker

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs4
Buts1
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Jaune1
Rouge0
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Ligue 1

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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