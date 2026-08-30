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OM : Todibo file à Lens, Genesio n'a plus les mots

OM30 août , 22:00
parAlexis Rose
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Face à la non-venue de Jean-Clair Todibo, qui était pourtant d’accord pour rejoindre l’OM mais qui va finalement poursuivre sa carrière à Lens, Bruno Genesio se montre assez fataliste sur le mercato estival.
Pendant plusieurs semaines, le club phocéen a espéré boucler l’arrivée de Jean-Clair Todibo. Le défenseur central avait même trouvé un accord verbal pour rejoindre le club phocéen avant la fin du mercato d’été, et il souhaitait vraiment porter le maillot marseillais au Vélodrome. Mais face aux contraintes financières de l’OM, qui empêche pour l'instant tout recrutement avant d'autres ventes importantes, le club olympien n’a pas réussi à boucler l’opération. C’est donc Lens qui a sauté sur l’occasion.

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En quête d’un nouveau défenseur central pour cette saison, qui verra le Racing jouer la Ligue des Champions, le RCL a donc pris le dessus sur Marseille en négociant un prêt sans option d'achat avec West Ham. Tout sauf une surprise pour Bruno Genesio, qui savait très bien que son club n’avait pas les moyens de faire venir le Français de 26 ans, qui a quand même fait un effort financier important pour revenir en L1.

« Je ne suis ni surpris ni déçu »

« La non-venue de Todibo à l’OM ? Ce n’est pas un regret, car je le savais… Je ne suis ni surpris ni déçu du départ de Todibo à Lens. J’aurais aimé le contraire, mais je savais déjà qu’il n’y aurait potentiellement pas de recrue, à moins de sortir beaucoup de joueurs. On doit être capable de s’adapter. Actuellement, j’ai un effectif de qualité, avec des joueurs qui s’investissent. J’ai un groupe qui travaille bien malgré tout ce qui se dit autour. Parfois, dans ces moments compliqués, on développe des valeurs importantes qui permettent de gommer certaines insuffisances s’il y en a », a lancé, sur l’antenne de Ligue 1+, l’entraîneur de l’OM, qui se prépare donc à faire sa première saison sur le banc de Marseille sans gros renforts lors de cette fin de mercato estival.
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Derniers commentaires

OM : Todibo file à Lens, Genesio n'a plus les mots

C'etait de la folie son salaire, tant mieux!

Monaco - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

A Saaamm : Tu as pas mal aux dents en ce moment ? ^^

Monaco - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tu as vu la défense de l'OM comment elle vient de prendre la marrée sur ce superbe but du Monégasque, Paris Bruner ? Mdr Tu n'as pas mal quand tu t'assoies ?! 😆

Monaco - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Perso, j'aurais préféré un nul mais un 4-0 on verra des buts.

Monaco - OM : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un petit 4-0 serait un régal 😉

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