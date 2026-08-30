Ni l’OL ni le PSG, Hamdani fait monter les enchères

Adil Hamdani fait partie des joueurs de l'OL qui pourraient partir dans les prochaines heures. Les Gones veulent le garder, mais le jeune Rhodanien pèse le pour et le contre...

L' OL est dans l'obligation de vendre depuis son élimination de la Ligue des champions. Les prochaines heures s'annoncent donc particulièrement mouvementées dans le Rhône. Pas mal de joueurs sont candidats au départ. On peut notamment citer le jeune Adil Hamdani. Ce dernier est d'ailleurs dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, qui apprécie beaucoup son profil et qui se verrait déjà le voir s'imposer dans les prochaines années comme un joueur important de son équipe. Mais l'Olympique Lyonnais ne veut pas le lâcher si facilement et espère surtout prolonger le contrat du natif de Paris et ainsi lui offrir un statut de professionnel.

Hamdani fait traîner les choses à l'OL ?

D'après Hugo Guillemet, qui répondait ces dernières heures sur X à un internaute se demandant si Hamdani était plus proche de signer son contrat professionnel ou bien de partir, le jeune crack de l'OL n'est proche ni de l'un ni de l'autre... À l'heure actuelle, tout semble donc possible concernant l'avenir du joueur de 17 ans.

Le projet qui sera proposé à Adil Hamdani sera déterminant dans son choix, surtout au vu des équipes qui s'intéressent à lui. Paulo Fonseca aura besoin de toutes ses forces vives pour aller loin dans toutes les compétitions. Le Portugais a sous la main l'un des plus grands espoirs de l'Olympique Lyonnais. À lui de faire ce qu'il faut pour le convaincre de rester et de faire briller les Gones dans le futur.

Autrement, difficile de ne pas imaginer un départ. Les prochaines heures seront donc plus que jamais importantes pour l'avenir d'Hamdani, qui fait déjà tourner pas mal de têtes sur le marché des transferts.