Endrick ? L'OM vise une autre star du Real

L’OM est intéressé par la possibilité de recruter Endrick, en manque de temps de jeu avec le Real Madrid. Mais le club phocéen a un autre joueur du club merengue dans le viseur : Dani Ceballos.
Depuis plusieurs jours, les rumeurs s’intensifient quant à l’intérêt de l’Olympique de Marseille à l’égard d’Endrick. L’attaquant brésilien de 19 ans manque cruellement de temps de jeu au Real Madrid, où Xabi Alonso ne compte pas sur lui. Le technicien espagnol lui préfère Kylian Mbappé mais aussi Gonzalo Garcia à la pointe de son attaque. Résultat, l’ancien buteur de Palmeiras devrait être prêté cet hiver et plusieurs clubs dont l’OM ont manifesté leur intérêt.
Mais à en croire les informations du site Real Madrid Confidencial, Endrick n’est pas le seul joueur de la Casa Blanca qui intéresse fortement l’état-major phocéen. Le média spécialisé nous apprend que Pablo Longoria et Medhi Benatia sont toujours très chauds sur le dossier Dani Ceballos. Le milieu de terrain espagnol était proche de signer à Marseille l’été dernier pour remplacer Adrien Rabiot, mais a finalement changé d’avis dans les ultimes jours du mercato estival. Une décision plutôt bien sentie de la part de l’Espagnol, qui a retrouvé du temps de jeu et qui fait partie des plans de Xabi Alonso au milieu de terrain.

L'OM suit toujours Dani Ceballos

Une situation qui ne décourage pas l’OM, bien décidé à revenir à la charge pour s’offrir Dani Ceballos en juin 2026 selon le média spécialisé. La direction olympienne apprécie toujours l’ancien joueur du Bétis et aura besoin de renfort au milieu de terrain puisque Vermeeren et O’Riley ne sont que prêtés tandis que le physique de Kondogbia laisse de grosses interrogations à son sujet. Reste maintenant à voir si Dani Ceballos, qui a refusé de signer à l’OM l’été dernier, sera plus ouvert à l’idée de rejoindre la Provence en juin prochain. La direction marseillaise aura fort à faire pour finaliser un dossier qui réclamera de gros efforts, notamment sur le plan financier.
