Endrick fait sa liste, l’OM est dedans !

OM24 oct. , 12:20
parGuillaume Conte
Endrick a entré ses critères de recherches pour se trouver un nouveau club au mois de janvier. Et l'OM coche toutes les cases pour récupérer l'attaquant brésilien du Real Madrid. 
Totalement inutilisé au Real Madrid, Endrick a bien compris que son avenir passait par un prêt. Le club merengue est d’accord avec cette idée, à condition de ne pas y apposer d’option d’achat, histoire de récupérer l’attaquant dans six mois, quand il aura progressé et repris confiance. Il reste donc à savoir où l’ancien de Palmeiras pourra évoluer pour le reste de la saison. Le jeune brésilien a déjà une idée assez précise de sa future destination. 
Selon les révélations d’ESPN Brasil, un retour au Brésil du côté de Palmeiras a été écarté. Le but n’est pas de retrouver le championnat brésilien, mais bien de s’adapter le mieux possible au football européen pour y réussir. Quatre critères sont ainsi retenus pour être dans la liste des clubs susceptibles d’attirer Endrick. Et l’OM coche bien toutes les cases. 
Il s’agit dans un premier temps d’un club qui évolue dans les cinq plus grands championnats européens, où bien parmi les trois cadors du championnat portugais. Ce doit être une formation qui évolue en Coupe d’Europe, si possible en Ligue des Champions. Cette formation doit aussi être à la lutte dans son pays pour des titres, et l’OM est actuellement en tête de la Ligue 1. Enfin, le club en question doit proposer un style de jeu offensif, tout en laissant de la place pour fournir du temps de jeu. 
Vue la situation actuelle en attaque à l’OM, il y a clairement des possibilités de gagner des minutes pour un joueur comme Endrick. Marseille n’est donc pas le seul club à répondre à ces critères, mais le club provençal a au moins le mérite d’être toujours en course pour boucler ce recrutement qui mettrait un énorme coup de projecteur sur la formation de Roberto De Zerbi. 
