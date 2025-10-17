Endrick à l’OM, c’est un enfer pour De Zerbi

Tu délires
16 ans c'est léger pour assurer l'intérim. Il semble si prometteur ?
très bien ce sera alors le debut de la fin de Nasser car Riolo parle avec des preuves et des connaissances documentées., a chaque fois qu'on le traine au tribunale il ressort vainqueur. Nasser a tout interet a le laisser parler s'il veut continuer à mener la danse
4eme article en 24H sur ce sujet par 3 mecs différents ... Avec a chaque fois tout autant de vent... On verra où il va, ce joueur reste un point d'interrogation car il n'a rien fait. Il n'est qu'une promesse qui n'a pas éclos à date
La surprise serait que greg aille plus pleurer sur nos articles....le pauvre c est le mec qui a le plus le seum la frustration du site.....courage a toi greg un jour peut-être une coupe de france .. oui championnat qui sait ..courage a toi oui ...15 ans c est long
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
