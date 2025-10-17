Endrick à l’OM, c’est un enfer pour De Zerbi

ICONSPORT_258205_0038
Loin dans la hiérarchie de Xabi Alonso au Real Madrid, Endrick intéresse l’Olympique de Marseille en vue d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. A priori séduisante, l’idée ne fait pourtant pas l’unanimité chez les observateurs marseillais.
La rumeur Endrick se confirme. Alerté par la situation de l’attaquant au Real Madrid, l’Olympique de Marseille se verrait bien l’accueillir en prêt jusqu’à la fin de la saison. Ce serait l’occasion pour le Brésilien de se relancer dans un contexte plus favorable. Au sein de la Maison Blanche, l’ancien joueur de Palmeiras n’entre pas dans les plans de Xabi Alonso. L’entraîneur madrilène l’a laissé sur le banc des remplaçants depuis son retour de blessure en septembre dernier. L’opportunité peut paraître alléchante pour le club phocéen. Mais le journaliste Nicolas Filhol doute de la pertinence de cette opération.

« Le joueur ne joue pas, clairement. Il ne joue pas avec Xabi Alonso qui ne lui fait pas confiance et qui préfère Gonzalo Garcia comme remplaçant de Kylian Mbappé. Donc il n'a pas de temps de jeu, a souligné le spécialiste de Football Club de Marseille en plein débat. (…) Est-ce que c'est intéressant ? Ou tu te dis "on a quand même déjà trois attaquants, est-ce que ça vaut le coup d'empiler les attaquants même si c'est une opportunité de marché ?" C'est un joueur que tu dois te faire prêter six mois sans option d'achat, c'est quoi l'intérêt ? »
« Je trouve que tu as un bon trio qui est plutôt équilibré, a rappelé le journaliste en référence à Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et Robinio Vaz. Pourquoi ajouter Endrick que tu seras obligé de faire jouer ? Parce que si tu te le fais prêter, ce n'est pas pour le laisser sur le banc. Je trouve que c'est se compliquer la vie d'aller chercher Endrick. Une option d'achat ? Le Real Madrid l'avait payé 47 millions d'euros en 2024. » De toute façon, il est clair que les Merengue ne cherchent pas à se séparer de leur pépite de manière définitive.
Loading