En panique, l’OM envoie 49.000 mails

Toujours dans l'attente des décisions de l'UEFA, l'Olympique de Marseille est obligé de repousser le début de sa campagne d'abonnements, qui était prévue ce mercredi.

Malgré les saisons sans titre qui se succèdent, l ’Olympique de Marseille peut toujours compter sur un fidèle public. Les matchs à guichets fermés s’enchainent pour la formation olympienne, malgré des résultats souvent décevants au final. Et à chaque été, cela recommence et les supporters sont au rendez-vous pour se réabonner. La saison dernière, ils étaient 49.000 à prendre leur sésame annuel afin de remplir à la gorge le Vélodrome à chaque occasion.

L'OM repousse la campagne de réabonnements

Cette saison, en raison des complications financières tant auprès de la DNCG que de l’UEFA, l’OM avait décidé de jouer la patience et a attendu pour communiquer sur l’ouverture des réabonnements. Cette première phase de la campagne de la saison 2026-2027 devait ouvrir ce mardi matin, mais il n’en sera rien.

L’OM a envoyé un mail à ses 49.000 abonnés pour leur expliquer que l’ouverture prévue ce mardi était repoussée à une date encore non fixée. « L’ouverture de la campagne des réabonnements initialement prévue ce jour est reportée. Nous reviendrons vers vous très prochainement avec de plus amples informations », a fait savoir le club phocéen. Il faut dire que, dans les réabonnements, se trouvait la possibilité de prendre un pack Europe, mais sans donner beaucoup de précisions sur les modalités et les tarifs.

Faute d’avoir une réponse qui se fait attendre auprès de l’UEFA, l’OM a donc préféré jouer la prudence. A priori, selon les informations de La Provence, l’ouverture des réabonnements ne devrait pas trop tarder, et pourrait avoir lieu tout de même dans la semaine. Mais cela démontre néanmoins que la sérénité n’est pas de mise à Marseille, alors que l’UEFA va très certainement sanctionner l’OM pour ses dérives financières de ces dernières années. Coincé à tous les niveaux, que ce soit pour son futur entraîneur ou son mercato, Stéphane Richard a désormais envie de savoir ce que l’instance européenne lui réserve, afin de pouvoir avancer dans ses dossiers à moins de deux semaines de la reprise.