Sporting-OM : les compos (21h00 sur Canal+)

Ligue des Champions22 oct. , 19:49
parCorentin Facy
3e journée de Ligue des Champions
Sporting : Rui Silva, Fresneda, Gonçalo Inacio, Debast, Maxi Araujo, Hjulmand, Joao Simoes, Quenda, Trincao, Pedro Gonçalves, Luis Suárez
OM : Rulli, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson, Hojbjerg, Vermeeren, Weah, Greenwood, Paixao, Aubameyang

Champions League

22 octobre 2025 à 21:00
Sporting CP
0
1
Live21'
Olympique Marseille
Barbosa da Paixão14'
But
14
I. Barbosa da Paixão
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Carton jaune
2
L. Balerdi Rossa
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Derniers commentaires

HIIIIIIIIIIIII HAAAAAAAAAAAAAAA

Ouah la passe d'aubam et la conclusion

Allez mon petit Paixao...

Le PSG touche déjà le gros lot en C1

y a vraiment trop d’écart entre la ldc et la c3 .. ca va creuser un gouffre monstre entre les premiers du championnat et les autres a moyen terme

Un colombien face à un argentin qui a pris un 51 au bout de 3mn... J'ai peur qu'il ne finisse pas le match.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

