Stade Michel d'Ornano - Caen

Bayeux-OM aura bien lieu au stade d'Ornano à Caen

Coupe de France22 déc. , 16:00
parClaude Dautel
Le président du club de Bayeux a confirmé que le match de Coupe de France contre l'OM, programmé le mardi 13 janvier, aura lieu au stade Michel d'Ornano, antre du SM Caen.
Petit Poucet de la Coupe de France, le club de Bayeux, qui évolue en R1, a tiré le gros lot puisque les amateurs bas-normands recevront l'Olympique de Marseille. Mais avec une jauge de 2 500 places, leur stade ne pourra pas contenir ceux qui voudront suivre cette rencontre, désormais fixée au mardi 13 janvier à 21 heures. Alors, les dirigeants de Bayeux ont déjà obtenu l'accord du Stade Malherbe de Caen pour pouvoir jouer au Stade Michel d'Ornano. Le club de Kylian Mbappé, éliminé par Bayeux dans cette même Coupe de France, a immédiatement dit oui à son voisin pour que cette affiche Bayeux-OM se joue dans un stade qui sera probablement comble.

Bayeux-OM, c'est un stade comble déjà assuré

Président du club de Bayeux, Luis Ferreira Pavesi n'a que faire de la date guère pratique de cette rencontre, car il s'attend à une grosse fête du fooball devant des tribunes pleines. « Le président de Caen, Ziad Hammoud, m’a appelé et m’a bien confirmé qu’ils nous laisseraient le stade pour qu’on puisse jouer ces 16ᵉˢ, je le remercie car c’est un beau stade. On n’a pas parlé en termes financiers, on a forcément des frais mais quand on reçoit l’OM en 16ᵉˢ de finale, le stade est à guichets fermés, 21.000 personnes. Donc on peut se permettre certaines choses », a reconnu le dirigeant du club calvadosien.
De plus, la Ligue de football de Normandie a prévenu Bayeux qu'elle se mettait également à sa disposition pour toute l'organisation de cette rencontre face à l'Olympique de Marseille. Face à l'afflux des demandes de place pour cette rencontre de Coupe de France, le club de R1 devrait vite faire des annonces afin que tout le monde puisse s'organiser.
Loading