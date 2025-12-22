Bayeux-OM aura bien lieu au stade d'Ornano à Caen

Ça ne restera qu'un rêve pour le Real malheureusement, et heureusement pour le psg, qu'il continue avec Mboulard
Et encore avant la mutation du site il avait bien proliféré....et puis Darwin est passé par là sans doute ^^
J'imagine que son message est au second degré 😅
Foot01 et ce journaliste italien sont... complètement dans les choux ! 😆🤣
Ptdr il valait mieux te taire Mr le gd journaliste Mr rigolio ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
Des infos pour la réception de l’OM 👇 Le match aura lieu au Stade Michel d’Ornano à Caen, le mardi 13 janvier, à 21h00. 🏟️ Un rendez-vous à suivre sur les antennes de Bein Sports. 📺 #BFCOM #CoupeDeFrance #AllezBayeux🔵🟡