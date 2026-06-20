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Dortmund arrive avec ses millions pour sauver l’OM

OM20 juin , 9:00
parGuillaume Conte
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L'OM a absolument besoin de vendre Mason Greenwood dans les prochains jours. La Roma doit faire un effort, et l'élément déclencheur pourrait bien venir du Borussia Dortmund.
Totalement coincé en cette fin de saison, l’Olympique de Marseille n’arrive même pas à changer d’entraineur alors que tout semble en place pour voir Bruno Genesio succéder à Habib Beye. La faute à des finances dans le rouge et un passage devant la DNCG qui aurait du se faire avec une belle vente d’enregistrée pour montrer des bonnes intentions au niveau économique.

Une grosse arrivée d'argent pour la Roma ?

Ce sera difficilement le cas, tant les négociations avec l’AS Roma sont difficiles depuis quelques jours au sujet du transfert de Mason Greenwood. L’offre du club italien est volontairement basse, car la formation de la Louve est aussi en difficulté financière. Elle ne dépasse pas les 40 millions d'euros hors bonus, ce qui a le don d'irriter l'OM. La Roma a besoin d’une belle vente pour avoir de l’amplitude financière afin de passer le cap des 50 millions d’euros et s’offrir un Mason Greenwood qui n’attend que ça, lui qui a déjà trouvé un accord avec la Louve.
Un départ majeur se prépare donc dans la capitale italienne, mais les dirigeants giallorossi ne veulent pas se séparer de Manu Koné, le joueur à la plus forte valeur marchande du club. La solution miracle qui réglerait bien des problèmes pour la Roma et pour l’OM, est toutefois en préparation. En effet, Dortmund envisage de faire une offre pour recruter Matias Soulé. L’ailier droit argentin est très suivi, et le Borussia pourrait mettre 30 millions d’euros afin de griller la politesse à West Ham, Aston Villa et Leverkusen qui le suivent, affirme la Gazzetta dello Sport.
Avec une telle rentrée d’argent, la Roma pourrait non seulement arrondir ses comptes, mais avoir la mainmise financière pour faire une offre plus conséquente à l’OM afin de boucler rapidement le dossier Mason Greenwood. De quoi rendre Stephane Richard heureux, même si cela fait beaucoup de conditions pour que le principal problème financier du club provençal soit enfin réglé.
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Je sais que l'OL n'en a pas les moyens mais lui je l'aurais tellement kiffé à Lyon.

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

Effectivement!

L’OM lui fait honte, le Maire de Marseille en a marre

toi tu fais honte à mon pays. degage un peu plus au sud et ne prends pas tes bouées. Payan + BFM. le combo gagnant.....

L’OM lui fait honte, le Maire de Marseille en a marre

flop.... allez essaie avec un autre compte pour voir. looser🫵😂

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