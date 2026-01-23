ICONSPORT_265287_0108
Neal Maupay

Départ programmé, l’OM va renforcer un concurrent

OM23 janv. , 17:00
parEric Bethsy
A nouveau poussé vers la sortie, Neal Maupay pourrait bien rester en Ligue 1. Comme le Paris FC, Lille tente d’attirer l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Et le club nordiste a pour le moment les faveurs de la direction olympienne.
Rien n’a changé pour Neal Maupay. Mis à l’écart après son refus de partir l’été dernier, l’attaquant de l’Olympique de Marseille a été réintégré pendant la première partie de saison. Puis l’ancien joueur de l’OGC Nice a vu Robinio Vaz signer à la Roma. Le scénario aurait pu lui permettre d’enfin exister dans les rotations du coach Roberto De Zerbi. Mais l’indésirable reste poussé vers la sortie. Cette fois, ça sent vraiment le départ pour l’avant-centre sous contrat jusqu’en 2028.

Alors que Getafe a finalement jeté son dévolu sur l’Uruguayen Martin Satriano, prêté avec option d’achat par l’Olympique Lyonnais, Neal Maupay a encore une opportunité d’atterrir en Espagne. Le 10 Sport annonce le FC Séville en course pour sa signature. Mais deux pensionnaires de Ligue 1 n’ont pas dit leur dernier mot sur ce dossier. Le Paris FC, qui n’a pas été choisi par le Bosnien Edin Dzeko, lequel a préféré quitter la Fiorentina pour Schalke 04 (D2 allemande), tente d’obtenir la signature du Marseillais. Tout comme le LOSC qui doit composer sans l’international marocain Hamza Igamane, victime d’une rupture du ligament croisé du genou qui l’éloignera des terrains jusqu’à la fin de la saison.
Dans l’urgence, Lille a pour le moment l’avantage dans les discussions étant donné que le club nordiste accepte l’idée d’un transfert définitif, contrairement à ses concurrents davantage intéressés par un prêt. La partie n’est pas jouée pour autant. D’accord sur la formule, Lille doit maintenant s’entendre avec l’Olympique de Marseille sur le montant du transfert. D'ici la fermeture du mercato le 2 février, les deux parties ont le temps de négocier.
Derniers commentaires

Le Barça vire Dro, le PSG a peur

LOL c'est le monde à l'envers, ils ont 'attaqué' nos joueurs encore sous contrat sans retenue pendant des années et nous avons 'juste' récupéré un Messi en fin de contrat et levé la clause libératoire du Ney qu'ils ont eux même fixé. On a rien à se reprocher pour moi.

Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

Lol il manque 1 zéro... Jamais de la vie !

OL : Mauvaise nouvelle pour Tagliafico

Dirty mais qd c est l OM et le salaire de Vaz ou Bakola, tu dis l inverse. etrange!

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

si tu veux des chiffres depuis 2018 / 2019 ( pour avoir le plus de clubs possible) PSG 8 participations moyenne 22,94 OL 5 participations moyenne 19,15 Lille 6 participations moyenne 12,83 Monaco 5 participations moyenne 11,80 OM 6 participations moyenne 10,5

OL : Mauvaise nouvelle pour Tagliafico

Il nous faut un lateral droit, avec la possibilité de mettre AMN a Gauche.

