Dani Ceballos à l’OM, tout est relancé

Passé tout proche d’une signature l’été dernier, Dani Ceballos avait finalement planté l’Olympique de Marseille. Le club phocéen est pourtant revenu à la charge pour le milieu du Real Madrid, non retenu à un an de la fin de son contrat.

Difficile de dire si Dani Ceballos (29 ans) regrette sa volte-face. Ce n’est pas certain étant donné la saison de l’Olympique de Marseille . En tout cas, le milieu de terrain aurait sans doute mieux fait de quitter le Real Madrid l'été dernier. Que ce soit avec Xabi Alonso ou sous les ordres de son successeur Alvaro Arbeloa, le milieu de terrain n’a jamais été en mesure de s’installer dans le onze madrilène. En témoignent ses sept petites titularisations cette saison toutes compétitions confondues.

Dani Ceballos devrait bien partir

Avec un temps de jeu aussi faible, même s’il n’a pas affiché ses états d’âme dans les médias, on peut facilement imaginer la déception de l’international espagnol (13 sélections). L’Olympique de Marseille l’a d’ailleurs deviné cet hiver. Planté par Dani Ceballos l’été dernier, le club phocéen était revenu à la charge en mettant sa rancune de côté. Cette deuxième tentative n’avait rien donné. Mais le pensionnaire du Vélodrome n’a peut-être pas dit son dernier mot sur ce dossier relancé par le journaliste Fabrizio Romano.

D’après le spécialiste mercato , le Merengue devrait quitter la Maison Blanche cet été. Rien d’étonnant dans la mesure où le remplaçant arrive à un an de la fin de son contrat. L’Ajax Amsterdam y voit l’opportunité de le recruter à un prix intéressant, tout comme deux autres clubs dont l’identité n’a pas encore filtré. L’Olympique de Marseille ferait-il partie de ces deux mystérieux admirateurs ? Rappelons tout de même que la direction olympienne sera composée de nouveaux décideurs susceptibles de faire une croix sur les pistes précédemment creusées.