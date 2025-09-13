Chelsea débarque, l'OM tremble

Cet été au mercato, l'OM voulait recruter Joel Ordonez. Finalement, le défenseur équatorien est resté à contre-coeur du côté de Bruges.

Bruges en a fait voir de toutes les couleurs à l' OM cet été concernant Joel Ordonez. Le défenseur voulait absolument rejoindre les rangs phocéens mais les Belges ont changé les modalités de son départ, ce qui n'a pas permis à Marseille de boucler le deal. La confiance est plus que rompue entre l'Equatorien et Bruges. Il ne serait pas étonnant de le voir partir dès cet hiver au vu des clubs intéressés par son profil. C'est toujours le cas de l'OM, mais aussi de Crystal Palace, Aston Villa et Chelsea. Les Blues auraient même un allié de choix pour récupérer Ordonez.

Ordonez à Chelsea, ça devient concret

En effet, selon les informations de TBR Football, Moisés Caicedo aurait demandé à sa direction de Chelsea de tout faire pour recruter Joel Ordonez le plus rapidement possible. Enzo Maresca veut un défenseur central de toute urgence et ne dira pas non à la possibilité de signer un joueur tel qu'Ordonez. Si Caicedo avait dans le passé conseillé à son compatriote de rejoindre l'OM et d'évoluer ainsi sous les ordres de Roberto De Zerbi, il pourrait bien cette fois-ci jouer un vilain tour au club phocéen, poussant pour que Chelsea le recrute. La puissance financière du club londonien pourrait faire la différence. Les pensionnaires de Stamford Bridge peuvent mettre les plus de 30 millions d'euros demandés par Bruges, ce qui n'est plus forcément le cas de l'OM.

Heureusement, Medhi Benatia a réussi à renforcer l'Olympique de Marseille défensivement en toute fin de marché des transferts estival avec les arrivées notables de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Deux arrivées qui apporteront pas mal d'expérience, notamment pour les matchs à venir en Ligue des champions.