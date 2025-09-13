joel ordonez a l om ce n est pas fini iconsport 176514 0039 398378

Chelsea débarque, l'OM tremble

OM13 sept. , 11:30
parHadrien Rivayrand
Cet été au mercato, l'OM voulait recruter Joel Ordonez. Finalement, le défenseur équatorien est resté à contre-coeur du côté de Bruges. 
Bruges en a fait voir de toutes les couleurs à l'OM cet été concernant Joel Ordonez. Le défenseur voulait absolument rejoindre les rangs phocéens mais les Belges ont changé les modalités de son départ, ce qui n'a pas permis à Marseille de boucler le deal. La confiance est plus que rompue entre l'Equatorien et Bruges. Il ne serait pas étonnant de le voir partir dès cet hiver au vu des clubs intéressés par son profil. C'est toujours le cas de l'OM, mais aussi de Crystal Palace, Aston Villa et Chelsea. Les Blues auraient même un allié de choix pour récupérer Ordonez. 

Ordonez à Chelsea, ça devient concret 

En effet, selon les informations de TBR Football, Moisés Caicedo aurait demandé à sa direction de Chelsea de tout faire pour recruter Joel Ordonez le plus rapidement possible. Enzo Maresca veut un défenseur central de toute urgence et ne dira pas non à la possibilité de signer un joueur tel qu'Ordonez. Si Caicedo avait dans le passé conseillé à son compatriote de rejoindre l'OM et d'évoluer ainsi sous les ordres de Roberto De Zerbi, il pourrait bien cette fois-ci jouer un vilain tour au club phocéen, poussant pour que Chelsea le recrute. La puissance financière du club londonien pourrait faire la différence. Les pensionnaires de Stamford Bridge peuvent mettre les plus de 30 millions d'euros demandés par Bruges, ce qui n'est plus forcément le cas de l'OM.

Heureusement, Medhi Benatia a réussi à renforcer l'Olympique de Marseille défensivement en toute fin de marché des transferts estival avec les arrivées notables de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Deux arrivées qui apporteront pas mal d'expérience, notamment pour les matchs à venir en Ligue des champions. 
Derniers commentaires

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Mais grave laisse les faire les malin sa fait 30 ans que se club me fait tellement rire

« Apparemment, c’est le règlement », Lorient ne pleure pas

En seconde mi-temps, l'OM a évité de perdre des forces pour la semaine prochaine qui sera très difficile.

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Les sardine qui se croit encore champion d'Europe juste parce qu'ils ont battu Lorient un équipe fantôme qui va vite redescendre. Pavard sa vos pas un clou vous le tailler quand il est sélectionné en EDF et maintenant qu'il est dans votre club ingerable vous le susser. Je prédit que comme depuis 30 ans sa va pas volé bien haut.

« Ma femme est de Marseille, même si ce n’est pas elle qui décide », Pavard met les choses au clair

Pour moi la meilleure recrue est Médina. on verra si ce sera le cas.

MU promet une montagne d’or à l’OL à une condition

on en demandera 50-60M

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Angers SCO
43111022
10
Rennes
43111-325
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

