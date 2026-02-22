Transfert à 20 ME, l'OM n'a plus envie de payer

Titulaire ce vendredi soir face à Brest, Arthur Vermeeren a une nouvelle fois vécu une première période difficile. Sorti avant le coup d’envoi du second acte, le Belge n’a que quelques semaines pour sauver son avenir au sein de la cité phocéenne.

Nouvelle débâcle pour l’Olympique de Marseille vendredi soir à Brest (2-0). Du côté de Francis-Le-Blé, le club de la cité phocéenne a pris l’eau sous le déluge breton. Pour la première d’Habib Beye sur le banc olympien, l’ OM n’a pas su relever la tête. Cependant, l’ancien technicien du Stade Rennais a tenté de relancer des joueurs mis au placard sous Roberto de Zerbi.

Dans le onze de départ, l’ancien international sénégalais a aligné le jeune Arthur Vermeeren. Le Belge a vécu son retour en tant que titulaire, une première depuis le 4 janvier dernier en Ligue 1 lors de la défaite face à Nantes. Malheureusement, comme face aux Canaris, le joueur prêté par Leipzig n’a pas vu la seconde période. Sorti lors de la pause, le calvaire du milieu de terrain se poursuit.

Arthur Vermeeren n’a que quelques semaines pour s’imposer

Si avec le ballon, Arthur Vermeeren s’en est sorti (92% de passes réussies), sans le cuir, le match a été plus compliqué pour lui. Seulement 33% de duels gagnés lors du premier acte, insuffisant pour son entraîneur. Ce dimanche, le média La Provence fait le point sur la situation du Flamand. Arthur Vermeeren va, comme l’ensemble de l’effectif de l’OM, se rendre à Marbella pour un stage afin de préparer loin de toute pression l’Olympico.

Le quotidien régional explique que le joueur veut s’imposer à l’OM. Malgré un temps de jeu réduit, le Belge a refusé des offres lors du mercato de janvier. Désormais il ne lui reste que quelques semaines pour convaincre son nouvel entraîneur et la direction olympienne. Pour rappel, Arthur Vermeeren est prêté par le RB Leipzig avec une option d’achat fixée à 20 millions d’euros. Une somme qui semble pour l’instant trop élevée.