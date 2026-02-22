ICONSPORT_339026_0015

Transfert à 20 ME, l'OM n'a plus envie de payer

OM22 févr. , 17:30
parNathan Hanini
0
Titulaire ce vendredi soir face à Brest, Arthur Vermeeren a une nouvelle fois vécu une première période difficile. Sorti avant le coup d’envoi du second acte, le Belge n’a que quelques semaines pour sauver son avenir au sein de la cité phocéenne.
Nouvelle débâcle pour l’Olympique de Marseille vendredi soir à Brest (2-0). Du côté de Francis-Le-Blé, le club de la cité phocéenne a pris l’eau sous le déluge breton. Pour la première d’Habib Beye sur le banc olympien, l’OM n’a pas su relever la tête. Cependant, l’ancien technicien du Stade Rennais a tenté de relancer des joueurs mis au placard sous Roberto de Zerbi.
Dans le onze de départ, l’ancien international sénégalais a aligné le jeune Arthur Vermeeren. Le Belge a vécu son retour en tant que titulaire, une première depuis le 4 janvier dernier en Ligue 1 lors de la défaite face à Nantes. Malheureusement, comme face aux Canaris, le joueur prêté par Leipzig n’a pas vu la seconde période. Sorti lors de la pause, le calvaire du milieu de terrain se poursuit.

Arthur Vermeeren n’a que quelques semaines pour s’imposer

Si avec le ballon, Arthur Vermeeren s’en est sorti (92% de passes réussies), sans le cuir, le match a été plus compliqué pour lui. Seulement 33% de duels gagnés lors du premier acte, insuffisant pour son entraîneur. Ce dimanche, le média La Provence fait le point sur la situation du Flamand. Arthur Vermeeren va, comme l’ensemble de l’effectif de l’OM, se rendre à Marbella pour un stage afin de préparer loin de toute pression l’Olympico.
Le quotidien régional explique que le joueur veut s’imposer à l’OM. Malgré un temps de jeu réduit, le Belge a refusé des offres lors du mercato de janvier. Désormais il ne lui reste que quelques semaines pour convaincre son nouvel entraîneur et la direction olympienne. Pour rappel, Arthur Vermeeren est prêté par le RB Leipzig avec une option d’achat fixée à 20 millions d’euros. Une somme qui semble pour l’instant trop élevée.

Lire aussi

OM : Rulli la passoire, les chiffres sont terriblesOM : Rulli la passoire, les chiffres sont terribles
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_297546_0233
RCSA

Ce joueur trop nerveux avant de jouer l’OL

ICONSPORT_359780_0131
Ligue 1

L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM

ICONSPORT_356158_0014
ASSE

Merci Montanier, l'ASSE attendant ça depuis 9 ans

Fil Info

22 févr. , 18:00
Ce joueur trop nerveux avant de jouer l’OL
22 févr. , 16:57
L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM
22 févr. , 16:50
Merci Montanier, l'ASSE attendant ça depuis 9 ans
22 févr. , 16:30
Nantes - Le Havre : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
22 févr. , 16:30
La sanction va tomber, l'OL est bien content
22 févr. , 16:19
Tottenham - Arsenal : Les compositions (17h30 sur Canal+ Foot)
22 févr. , 16:10
PSG : Chevalier victime d'une injustice, c'est prouvé
22 févr. , 15:50
3-0 à la mi-temps, l’effet Franck Haise est terrible

Derniers commentaires

OL : 45ME, une offre folle pour Sulc

Sulc a été repéré grâce à la data mais pas les binaires connues des journalistes et footix. C'est un peu plus recherché que ça.

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Une saison est un marathon, et oui.

L1 : Rennes écrase Auxerre et revient sur l'OM

Esteban continu son chemin, 12 buts cette année tranquillement sans faire de bruit comme en U17 quand il avait remplacé Georges Mikautadze

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Au contraire, une victoire, des bourgeois et ça relance, le suspense pour la fin de saison…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Le roi du mercato mis sur le bucher

Et nous on b*ise ta reum

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
3723107637352
6
LOSC Lille
3422104835314
7
Monaco
3423104938362
8
Strasbourg
312294936297
9
Toulouse
312387833276
10
Lorient
31228772933-4
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
29228592227-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Paris
232358102740-13
15
Nice
232265112740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132334162252-30

Loading