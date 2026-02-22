Transfert à 20 ME, l'OM n'a plus envie de payer

Sulc a été repéré grâce à la data mais pas les binaires connues des journalistes et footix. C'est un peu plus recherché que ça.
Une saison est un marathon, et oui.
Esteban continu son chemin, 12 buts cette année tranquillement sans faire de bruit comme en U17 quand il avait remplacé Georges Mikautadze
Au contraire, une victoire, des bourgeois et ça relance, le suspense pour la fin de saison…🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Et nous on b*ise ta reum
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading
Je suis vraiment pas sûr qu'utiliser Vermeeren dans un rôle de relayeur rende vraiment hommage à ses qualités...
🇧🇪 Arthur Vermeeren à l'OM, le coup de maître ? Ne soyez pas effrayés par ses mauvaises stats, c'est un vrai talent 👌 🪧 Les secteurs dans lequels il performe s'exprime mal par la data : QI foot, placement, vision de jeu, combativité... On a eu l'occasion de beaucoup le