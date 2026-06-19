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C’est terminé, l’OM doit passer aux aveux

OM19 juin , 14:00
parEric Bethsy
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Sous la pression de la DNCG et de l’UEFA, l’Olympique de Marseille doit totalement revoir son train de vie. Le club phocéen ne pourra plus afficher les mêmes ambitions, au risque de décevoir ses supporters toujours aussi exigeants.
La situation devient urgente à l’Olympique de Marseille. Avant le passage devant la DNCG à la fin du mois, le directeur sportif Grégory Lorenzi a tout intérêt à récolter des liquidités. De grosses ventes sont nécessaires sur le marché des transferts, et pas seulement celle de Mason Greenwood, encore loin d’une signature à la Roma. Rappelons également que le cinquième de Ligue 1, qui a certes échappé à l’exclusion de la Ligue Europa la saison prochaine, a seulement obtenu un sursis d’un an auprès de l’UEFA.

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Autant dire que l’Olympique de Marseille devra se serrer la ceinture d’ici là. Il n’est plus question d’envisager de gros transferts ou d’accorder des salaires imposants. Des conditions qui vont inévitablement affecter la composition de l’effectif pour la saison prochaine. Probable successeur d’Habib Beye sur le banc, Bruno Genesio devra se contenter d’un effectif moins compétitif. D’où l’avis tranché de Younès Belhanda qui encourage le club phocéen à prévenir son public.
« Tu es l'Olympique de Marseille avec l'étoile. Dans la tête des supporters, tu es un grand club, a commenté le milieu offensif d’Al-Sailiya (Qatar) sur RMC. Je l'ai toujours dit, c'est un énorme club, c'est l'un des plus grands clubs en France avec le Paris Saint-Germain. Mais dans son état sportif, c'est devenu une équipe quelconque. Ce n'est plus un grand club, il va falloir le faire entendre aux supporters. Moi je comprends les supporters, avec tout ce qu’ils ont vécu par le passé. C’est la meilleure ferveur en France, l’une des meilleures dans le monde. Mais sportivement, c’est devenu une équipe moyenne. » Pas sûr que le Vélodrome accepte cette nouvelle réalité.
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n importe quoi ..... ces pseudos journaleux a 2 balles

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Non, je vois que tu ne comprends pas grand chose et même en prenant soin de te l'expliquer, t'es juste con. Tu ne sais déjà pas faire la différence, entre mensonges, mauvaise foi, puis critique, jugement, constat. Je t'avais dit que t'étais un faible, tu ne sais qu'insulter, 0 arguments, 0 valeurs.

L’OL fait une superbe vente, les supporters dégoûtés

Cela fait bien longtemps que l'on est pas en capacité de garder nos meilleurs éléments et cela même avant le cowboy...

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